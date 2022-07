Prisión preventiva para Juárez y sospechan que asesinó a Vanesa con ayuda de un tercero

22/07/2022 - 01:04 Policiales

Casi tres semanas después del brutal femicidio, el juez de Control y Garantías de Las Termas, Silvio Sálice, dictó ayer la prisión preventiva para Carlos Juárez, sospechado de asesinar Vanesa Concha en La Fortuna, Jiménez, el pasado 2 de julio y ahora se intuye que tuvo ayuda de un tercero, blindado aún por el anonimato.

En audiencia, la fiscal Melissa Deroy junto al Dr. Rafael Zanni acusó ayer a Juárez por “homicidio calificado por femicidio”, incluido “aborto”, ya que la víctima cursaba un embarazo de tres meses.

Para la Fiscalía —que sostiene que la Vanesa era víctima de una relación tortuosa— el sujeto habría resuelto el asesinato de Concha con mucha antelación, enceguecido por celos enfermizos y sentimientos de inseguridad.

En audiencia, la defensa fue ejercida por Osvaldo Díaz; por la Fiscalía, fundamentó Melissa Deroy.

Los padres de Vanesa son representados por Claudia Paz y los hermanos por Franklin Moyano, ambos querellantes en el incipiente proceso.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostendría que Vanesa fue citada por Juárez para una “salida” de fin de semana.

Primero, se habló de un baile y después se supo que fueron a la casa de él, en El Arenal, Jiménez, y allí pidieron comida. ¿Discutieron?, ¿Ella quiso cortar la relación? ¿O no hubo ningún disparador y directamente Juárez materializó una posible oculta obsesión?

Como fuere, antes de las 14 Vanesa fue descubierta colgada de una bufanda sujeta a un eucalipto.

Desde la Fiscalía, Deroy sugirió contemplar más allá de la obvia teoría del suicidio. Por ende, los policías se esmeraron y advirtieron cierta discordancia que “no cerraba” en la escena del crimen.

La víctima permanecía con los pies en la tierra. A simple vista, había sangre en su rostro y la endeblez del eucalipto sugería que difícilmente pudo soportar ese peso, hasta el punto de desembocar en la muerte. Ahora, la Fiscalía atribuye a Juárez un vedado femicidio camuflado de suicidio.

Sin embargo, tan acallado como solitario, el sufrimiento de Vanesa acentúa el misterio porque Deroy no descarta la intervención de un tercero y que el escenario del femicidio fuese otro.

Sin verbalizarlo, la funcionaria sospecharía que Vanesa fue ejecutada en otro lugar. Ello alienta la teoría de un ayudante o cómplice, tanto en el homicidio como en el traslado del cuerpo y posterior “puesta en escena”, mediante una bufanda atada al árbol.

De todos modos, con una investigación en proceso, las pruebas vigentes emergen muy convincentes y Silvio Sálice las convirtió ayer en prisión preventiva para Juárez.

Prima facie, su suerte se perfila inexorable, salvo un viraje penal sustancioso, y parece asomarlo, empujarlo, a las puertas de un juicio, cuya última estación sería prisión perpetua para el supuesto femicida.









Tiempo preciado para pericias y más contundencia

La Fiscalía ganó ayer un tiempo preciado, el cual le permitirá profundizar en pruebas científicas y concretar un entrecruzamiento genético entre el ADN de Juárez y del bebé por nacer. Esta labor será potestad de genetistas que proveerán a la Fiscalía las respuestas decisivas, tanto para fortalecer la teoría de una resistida o cuestionada paternidad en Juárez. La labor de los expertos incluiría análisis en las uñas de la víctima, lo cual ya fue iniciado en la autopsia.

Es probable que la joven (29) se haya resistido y sus uñas “guarden” ADN de Juárez, o el tercero aún ausente en esta historia. Pese a que en esta instancia las dudas aprisionaron a Juárez, la Fiscalía es consciente de que si aspira acudir a un juicio ávida de sentencia condenatoria, necesita mucho más. En la práctica, la Fiscalía deberá convencer a un tribunal que Juárez la mató y la defensa se aferrará a la teoría del suicidio. Es más, hasta podría debatirse con el informe de autopsia. Vale subrayar que los juicios se materializan cuando ya cesa la investigación.













El supuesto femicida aborrecía al padre de

la nena de 9 años, ex pareja de Vanesa

De la instrucción se desprende que Vanesa tenía una hija de 9 años, fruto de otra relación, y esperaba en su tercer mes de gestación su segundo hijo. Tres meses antes de su muerte había conocido a Carlos Juárez, un hombre con escasa formación y de una personalidad de neta inseguridad, violencia y mínima empatía con el dolor, al menos de Vanesa. Abstrayéndose de las objeciones familiares, Vanesa llevó adelante su relación, pero sin haber presentado a Juárez a sus pad r e s .

Por ello hay “capítulos” de sus últimos meses que progenitores y hermanos desconocían. Allí se sustenta una relación más bien visceral, temperamental, carente de diálogos y que Juárez quizá tiñó con sangre, con un móvil no expuesto, pero fácilmente deducible. Aborrecía al padre de la nena, pero Vanesa le dejó en claro que su hija tendría una relación normal con él. Jamás la víctima habría decodificado en los silencios de Carlos, quien pasó a los hechos y dejó a la nena huérfana solo porque no pudo dominar su escasa tolerancia a la frustración de un no.