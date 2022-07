Sigue presa por “olvidar” a su hija de sólo 3 años y la abuela va por la tenencia

26/07/2022 - 23:39 Policiales

Una adolescente de 19 años permanecerá detenida diez días más, dentro de una investigación por haber abandonado a su pequeña hija de tres años, en una casa cedida por una amiga en el Bº Villa del Carmen, para salir con su novio de madrugada.

De apellido Sierra, la joven fue imputada por “abandono de persona calificado”, según una investigación que timonea la fiscal Andrea Juárez, quien medita y se ocupa del día después.

Según la investigación, la joven vive en el Bº Siglo XXI. Por un problema eléctrico el día de los hechos, dejó su vivienda y fue hasta una casa del Bº Villa del Carmen, propiedad de una amiga y prestada por ella para solucionar el problema.

Cerca de las tres de la madrugada, una vecina alertó a una tía que la nena lloraba en la casa y deducía que su mamá la había dejado solita. La tía se presentó en la vivienda cerca de las 4 de la madrugada, en una jornada de intenso frío.

La mujer también golpeó a la puerta, pero no hubo respuestas. Entonces, descubrió que la puerta carecía de medidas de seguridad alguna e ingresó. Descubrió a su sobrina llorando en la cama, junto a una estufa encendida.

Dos semanas después, Sierra acudió ayer a audiencia. En su transcurso, la defensa bregó por la excarcelación, pero la fiscal dijo no por múltiples fundamentos. Para Juárez, la Justicia debe velar por el presente y futuro de la niña, en lo posible hasta abstrayéndose de lo coyuntural de su madre. No es antojadizo. Habría informes y testimonios adversos a la jovencita. Por ejemplo, trascendió que no era la primera vez en que dejaba solita a la pequeña.

También, la menor presentaba dificultades en su salud propias de la precariedad en que su madre se regía, más no exclusivas de la pobreza. El incidente del Villa del Carmen, juzgan los expertos, era previsible por la tendencia de la imputada a la excesiva libertad, sin advertir que con ello arrastraba a la nena a peligros innecesarios.

Ello fue percibido por la abuela materna. La misma ahora realizaría presentaciones ante un Juzgado de Familia, resuelta en que le sea otorgada la tenencia de la menor, ya que literalmente asumiría a su hija un peligro: todos advertirían, quizá, que la maternidad interrumpió un proceso natural de vida. Por lo pronto, Sierra sigue privada de la libertad, por decisión de la jueza de Género, Norma Morán.

La fiscal espera el testimonio de la dueña de casa del Villa del Carmen. En el mañana, es probable que sea excarcelada, pero peligra su tenencia. Entonces, la mujer “remaría” en un Juzgado de Familia, quien podría transferir a la abuela la responsabilidad, de la crianza de la niña.