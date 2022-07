Un oficial de la policía, acusado de un ataque brutal a su concubina

26/07/2022 - 23:52 Policiales

El grave caso de violencia de género, que aparentemente ya tendría otros antecedentes, salió a la luz cuando Mariela (27) se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia y denunció que su pareja, la agredió.

Según contó la víctima el hecho se registró cerca de las 19.40 del lunes, cuando el “guardián del orden” —que presta servicios en el Escuadrón Táctico Motorizado de la Departamental Nº 6— llegó a la casa que comparte con la víctima y con sus dos hijos.

Allí comenzaron a discutir y en un momento el uniformado le manifestó a su pareja: “Qué esperas vos para irte de la mi casa, y si no te vas a ir no me ocupes nada” por lo que ella le respondió que era vivienda también era suya y no se retiraría.

La víctima manifestó a los uniformados que sus dichos no cayeron bien en su pareja, quien en simultáneo a sus palabras se acercó y sin mediar palabra la atacó a golpes de puño, provocándole una lesión en la boca.

Tras la agresión, el acusado subió a su motocicleta y antes de irse de la vivienda le manifestó: “De ahora en más fijate con qué le darás de comer a los chicos” para retirarse del lugar.

La policía se comunicó con la fiscal de turno —Dra. Analía Nóblega Rayó— y le informaron sobre la conducta de su colega.

La fiscal ordenó que el uniformado sea excluido del hogar y se lo notifique de una prohibición de acercamiento.

Además a la joven se le instaló la aplicación del programa “Santiago Protege”.