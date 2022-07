Golpeó con un ladrillo y a trompadas a ex para que no lo dejara

31/07/2022 - 03:56 Policiales

Los casos de violencia de género en La Banda no cesan, lamentablemente. Durante la jornada del viernes una joven se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 12 y contó que su ex pareja intentó retenerla por la fuerza y como no pudo, la golpeó.

Según contó la víctima (23), residente en el barrio Los Lagos, mantuvo una relación sentimental con el acusado por más de ocho años y tienen un hijo en común. Sostuvo que hace tres meses decidió finalizar el vínculo de pareja a causa de las constantes agresiones que recibía por parte del sujeto.

Sobre el episodio de violencia contó que durante la jornada del viernes, pasadas la medianoche se presentó en la casa de su ex pareja —quien la había autorizado a ir a esa hora— con el propósito de sacar su ropa, la de su hijo y otras pertenencias.

La víctima manifestó que entró a la casa —ubicada en el barrio Villa Unión, donde hasta hace poco tiempo convivían en familia— y comenzó a guardar sus bienes. Cuando se disponía a salir, su ex comenzó a insultarla.

"Vos de aquí no te vas a ir, porque si no te voy a matar a vos y a tu hijo, donde te pille", le gritaba mientras que con su cuerpo cubría la puerta de acceso al inmueble impidiendo que la joven se retirara.

Ella se negó a su pedido y trató de buscar un hueco para salir, allí fue cuando el salvaje tomó la mitad de un ladrillo y se la arrojó en el cuerpo. Luego le dio alcance y a trompadas la derribó al suelo, provocándole lesiones en el rostro. La joven contó a la policía que como pudo se levantó y comenzó a correr dejando todos sus bienes tirados por el suelo y regresó a su casa a pedir ayuda. Más tarde, y acompañada por su hermano regresó a buscar sus bienes.

Luego se trasladó a la Comisaría donde realizó la denuncia. La Dra. Ximena Jerez —fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar— tomó intervención en la causa y ordenó medidas, entre ellas la detención del acusado.