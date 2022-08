Jefatura abrió su propia investigación interna por el encuentro en la vivienda

01/08/2022 - 02:02 Policiales

La fiscal Celia Mussi investiga el crimen y Jefatura abrió su propio sumario, pero basado en el encuentro nocturno en el Siglo XXI, con participación de efectivos policiales.

Ni bien superaron los efectos del cansancio, sueño y alcohol, al menos un efectivo y dos mujeres de la fuerza ayer quedaron a disposición de sus superiores.

Hoy les tomarían sendos testimonios sobre lo sucedido.

Los testimonios de los vecinos indican que durante la noche del sábado y madrugada de ayer estacionaron frente a la casa de Arévalo al menos cinco vehículos y aseguraron que hubo muchos más policías que se retiraron antes del desastre de pedradas y muerte de Barraza.

El temor colectivo era indisimulable. Mussi no descarta imputar a los tres efectivos que no frenaron a Arévalo. Jefatura sostendría que el alcohol y las fiestas no reflejan la estirpe del modelo buscado.