Mussi no descartaría agravar las imputaciones

Enrique David Arévalo fue imputado por “homicidio simple”, pero nadie descarta que Mussi le agrave los cargos a “homicidio agravado por uso de arma reglamentaria y su condición de funcionario policial”.

La imputación actual prevé mínimas y máximas de 8 y 25 años de prisión. Empero, si le fuese ampliada la acusación, sobrevolaría el fantasma de la prisión perpetua, artículo 80, inciso 9, del Código Penal.

“Reclusión o prisión perpetua al que matare: abusando de su función, o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o servicio penitenciario”, destaca la norma.

Cada articulado del mapa acusatorio será interiorizado mañana por Mussi a la defensa.

Con ello, Luis Palavecino tendrá una real dimensión de la historia sangrienta de la cual intenta rescatar penalmente a los dos Arévalo. Aceptado, o no, el funcionario quizá no lo procesó aún, pero el mundo en que habría ultimado a Barraza no es el mismo en que procura hoy “enmendar” aquella acción.