Irrumpió en la casa de su ex y la amenazó a ella y su novio

06/08/2022 - 01:30 Policiales

Un hombre terminó tras las rejas después de haber irrumpido en la madrugada en la casa de su ex, mientras ella dormía con su actual pareja y su hija, y amenazarlos de muerte con un arma blanca.

Fuentes policiales informaron que el grave hecho de violencia de género se registró en la madrugada del jueves en una localidad del interior del departamento San Martín.

La damnificada, de 31 años, relató luego a los uniformados la odisea que vivió junto a su familia.

Precisó que alrededor de la 1.30, se despertaron al escuchar que habían abierto la puerta a empujones. Se trataba de su ex (45), con el que sólo tuvo una relación de 8 meses y hace 9 que están separados. E l acusado, aparentemente alcoholizado, comenzó a exigirle al actual concubino de la mujer que saliera fuera de la casa, pero éste se negó y tomó en brazos a la niña de 5 años, que presenció todo,.

El denunciado extrajo un cuchillo y la joven le gritó a un vecino colindante que llamara a la Policía. “Vete que están mis amigos aquí afuera, te están esperando. No vengas más (...), yo soy más vivo. Viví mucho más tiempo que vos, conozco la calle. Te voy a matar, hacer m... si te vuelvo a encontrar aquí”, amenazó el acusado a la pareja de su ex. En un momento el agresor sacó por la fuerza a la damnificada a la vereda, tomándola del cuello, mientras le vociferaba: “¿Qué hace este tipo en la casa? ¿Por qué me dejaste?”.

El novio de la mujer intentó defenderla, pero el denunciado empuñando el cuchillo no le permitía acercarse y sólo la soltó cuando advirtió que había llegado el móvil policial. El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Cecilia Gómez Castañeda, la cual interiorizada de los pormenores solicitó una orden de detención en contra del acusado, medida que fue librada por la jueza de Género, por lo que el sujeto fue reducido y alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia.