Millonario robo de dólares, joyas de oro y una pistola 22 a un conocido productor de Selva

06/08/2022 - 01:41 Policiales

Un reconocido productor denunció ayer el robo de U$S 2.700, un reloj y una cadena de oro y una pistola calibre 22, previo ser destrozada la seguridad de su propiedad en la ciudad de Selva, departamento Rivadavia.

De acuerdo con la presentación en la Comisaría 34, después de las ocho de la mañana, la víctima resultó Oscar Alejandro Marozzi, de 75 años, trascendió.

El damnificado habría manifestado que en la antevíspera se ausentó del inmueble con toda su familia, por lo cual no puede aportar si sospecha de alguien y por lo tanto la denuncia es contra “desconocidos”. Los ladrones rompieran la cerradura de una de las ventanas del fondo, entraron y se apoderaron de U$S 2.700, un reloj de oro, una cadena de oro con una medalla con iniciales “DP” y una pistola calibre 22.

En total, el botin superaria los $ 2.000.000, deslizó un investigador.





Las pericias

Ni bien el productor pidió ayuda en la policía, los fiscales Andrea Darwich y Gabriel Gómez (coordinador) ordenaron una serie de medidas preventivas e inmediatas. Primero fueron afectados policías de la División Criminalística, quienes trabajaron en el inmueble toda la mañana en búsqueda de huellas y cualquier pista capaz de ser la base sobre la cual comenzar la investigación.

En forma simultánea, otros policías iniciaron la toma de testimoniales a vecinos y personas que tuvieran información sobre los movimientos en derredor, entre la tarde noche del jueves y la madrugada de la víspera. Los policías descartaban anoche que se tratara de un golpe al voleo, en virtud de que él o los delincuentes evitaron ingresar por el frente de la casa, a sabiendas que por los fondos difícilmente correrían riesgo alguno. ¿Cómo supieron que ningún Marozzi había quedado en la casa? El interrogante desvela por estas horas a los policías, quienes buscan respuestas en grupos de whatsapp y redes sociales, en virtud de que los Marozzi son muy conocidos y sus actividades habrían repercutido en las redes.





La teoría de la marcación

Una corriente policial sugería que los damnificados fueron “marcados”. Contribuía a abonar esa teoría el que los dólares, joyas y armas no se encontraban al alcance de cualquier extraño. Así y todo, los delincuentes no habrían enfrentado alguna valla insuperable. Golpearon y salieron con las manos llenas. La policía y los fiscales sospechan que quien ingresó a la casa no lo hizo por primera vez, es decir tendría conocimiento sobre la distribución de las habitaciones.