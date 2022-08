El Tribunal del juicio de Marito Salto resolvió planteos claves del caso

10/08/2022 - 00:53 Policiales

En una nueva audiencia por el juicio por el crimen de Marito Agustín Salto, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal resolvió sobre una serie de planteos realizados por las defensas de los nueve sospechosos que están siendo juzgados, entre las que se destaca que se excluyó al ex juez del Crimen, Dr. Miguel Moreno, de la lista de testigos.

Si bien estaba previsto que la etapa de los testimonios finalizara la última semana, el Dr. Miguel Torres, abogado defensor de Rodolfo Sequeira, solicitó que se admitiera ocho testigos que había dejado en reserva mediante un escrito en el acuerdo probatorio antes de comenzar el debate.

Con voto del presidente del Tribunal, Dr. Alfredo Pérez Gallardo, al que adhirieron los dos miembros, Dres. Daniela Campos Nittinger y Luis Domínguez, se hizo una interpretación de ese acuerdo y se le otorgó la posibilidad de citar a esos testigos, que se sumarán a los que restan declarar de la lista original.

Se prevé que entre mañana y el viernes, declararían todos los testigos pendientes y se concluirá con esta etapa del proceso.

En tanto, también se conoció la decisión del Tribunal en cuanto al pedido de elevar las actuaciones por la declaración de una testigo que tuvo un careo con la madre de Marito, ya que los abogados defensores entendían que incurrió en falso testimonio.

Esta vez el Tribunal no lo consideró de la misma manera, al sostener que la mujer no se movió de sus dichos y no había un falso testimonio evidente, por lo que rechazó dicha petición y se merituarán las declaraciones en el veredicto.

Los argumentos en los que se basaron

El Dr. Miguel Moreno era juez del Crimen de IV Nominación cuando en la mañana del 2 de junio partió hacia Quimilí, cuando le avisaron que habían descubierto los restos descuartizados de Marito. Fue el primer magistrado que intervino en la causa y por ello las defensas de los 9 acusados habían pedido su testimonio, pero también Moreno dejó de ser juez y fue denunciado por "violación de los deberes de funcionario público".

Su declaración como testigo, lo obligaría a decir la verdad bajo juramento, lo cual podría contraponerse con su derecho de no autoincriminarse como imputado en la causa en la que está siendo investigado como juez en el crimen de Marito. Por ello, el Tribunal del juicio lo excluyó del listado final.