Niegan prisión domiciliaria a remisero que abusó de niña

11/08/2022 - 01:52 Policiales

Otro duro revés judicial para un remisero oriundo de Beltrán, ya que durante la jornada de ayer le rechazaron el pedido de arresto domiciliario solicitado por su defensa técnica, en el marco de una causa por abuso sexual en perjuicio de una niña de 8 años.

La Justicia de Control y Garantías de La Banda, representada por el Dr. José Luis Torrelio, negó la solicitud de que el imputado —que aprovechaba que llevaba a la menor a la escuela para someterla— sea beneficiado con el arresto domiciliario. Su representante legal, a través de una audiencia, pidió que su cliente siga el proceso en su casa —en el interior del departamento Robles— ya que padece un problema de salud y además es el único que se encarga de su madre, una persona mayor de edad, también enferma.

La Dra. Ana Azar —fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual a cargo de la causa— se opuso al pedido del letrado entendiendo que el imputado fue examinado por el médico forense y éste determinó que su cuadro clínico no le impide permanecer alojado en una celsa. Además, la representante del MPF manifestó que si el acusado se encuentra con arresto domiciliario no podría auxiliar a su madre, en caso de que lo necesitara, ya que no podría salir de la vivienda.

También la Dra. Azar hizo hincapié en que el acusado permaneció prófugo varios meses al saberse denunciado, por lo que su conducta podría repetirse mientras se encuentre en su casa, sin custodia policial. Finalmente, el juez valoró el planteo de ambas partes y ordenó que el remisero —detenido por la Policía Federal— siga detenidos en la Comisaría donde se encuentra alojado actualmente.