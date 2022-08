Amenazó con matar a su ex burlando las medidas judiciales

16/08/2022 - 23:30 Policiales

Cansada de las amenazas de su ex pareja, que estuvo detenido en al menos dos oportunidades, de que viole las medidas judiciales que le imponen, una mujer se presentó en la Comisaría 15 y lo denunció por amenazas.

El último hecho grave que María (nombre ficticio) decidió soportar fue durante la medianoche de ayer, cuando el acusado —conocido con el alias de “Coki” Cruz, de 23 años— se presentó ebrio en su casa y entró por la fuerza, con la excusa de ver a su hija de 3 años que tienen en común.

La víctima (23) contó que se encontraba en su casa —ubicada sobre calle África y Ex Vías del B° Avenida— cuando el salvaje, que por orden de la Justicia tiene prohibido acercase a ella, comenzó a insultarla cuando ella le pidió que se retire ya que su hija dormía. Al ver que su ex hacía caso omiso de su pedido, al joven le manifestó que llamaría a la policía.

Allí fue cuando el violento le gritó: “Más vale que no me vayas a denunciar sino ya sabes lo que te va pasar, vos me conoces de lo que soy capaz”.

La joven contó que estuvo en pareja con el acusado por un año y se separó —hace ya más de un año y medio— a causa de las agresiones físicas que recibía por parte de su pareja, quien estuvo detenido en reiteradas oportunidades.

Según consta en la denuncia de la víctima, siempre que recuperó la libertad se acercó a ella e ingresaba a su casa cuando quería, violando las reglas de conducta que la Justicia le imponía. Sostuvo que teme por su vida. La Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar ordenó la aprehensión del acusado, quien al cierre de esta edición era buscado.