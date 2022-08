Juzgan a comerciante bandeño por asesinar a ex esposa a puñaladas, frente a 2 de sus 7 hijos

16/08/2022 - 23:38 Policiales

El 30 de septiembre del 2020, Marcelo De Pablo, 47, descendió de su camioneta e irrumpió en la casa de su ex pareja, Claudia Giménez, a quien reprochó el haberse puesto de novia.

Extrajo un cuchillo tipo carnicero y la asesinó frente a dos de sus siete hijos: el forense contabilizó 38 lesiones, de las cuales 11 fueron en el tórax y una en el abdomen.

Los aspectos más oscuros del sangriento femicidio son ventilados desde ayer en el 2º piso de tribunales, al haberse iniciado el juicio oral y público en contra de De Pablo, a cargo de un tribunal conformado por Rosa Falco, Raúl Santucho y Luis Achával (presidente).

La Fiscalía es representada por Ximena Jerez y José Piña. El abogado Andrés Bulacio tiene el rol de querellante particular. Y la defensa del comerciante está a cargo de Cecilia Pinto y Diego Leguizamón.

“Homicidio doblemente agravado por relación de pareja y mediar violencia de género” son los cargos enrostrados por la Fiscalía. La hipótesis de la acusación recuerda que cinco meses antes del horror Giménez puso fin a una relación de 7 años. Atrás quedaron las múltiples agresiones físicas padecidas en las garras de De Pablo, quien también llegó a arrojarla a un pozo.





Sangre, a domicilio

La mañana fatídica, después de las 9.30, el verdulero arribó en su camioneta a la casa de Giménez, en el Bº Gorrini. No detuvo el motor. Abrió la puerta (que no cerró), preguntó a una hija por su madre. Cuando la encontró, gritó: “Ya te he dicho que no ibas a ser de otro. Denunciame que no me importa”.

Él también ya tenía una pareja. Y al instante, sacó de entre sus ropas un cuchillo finito y muy filoso, habitualmente usado para despellejar los huesos de las vacas: mango color marfil y hoja de 10 a 12 centímetros.





“Ya está, dejame”

En una criminal y salvaje acción, frente a dos hijas, asestó múltiples puñaladas a Claudia. Ya agonizante, la víctima apenas liberó un suspiro con un: “Ya está, ya está, dejameà” Luego, una de las hijas (de 16 años) tomó un cuchillo sierrita e intentó enfrentar a su padre (hasta lo hirió en la espalda), quien se puso en guardia para la pelea. No fue necesario y De Pablo huyó hacia la camioneta y horas después cayó preso.









Inexpresivo en el arranque, declaran hoy

sus hijos y puede recibir perpetua

FORENSE: el experto del Poder Judicial a cargo de la autopsia brindó precisiones sobre las características del ataque. Detalló que sobre 38 heridas, las mortales fueron 12: 11 al tórax y una en el abdomen. Las más decisivas, cerca de la aorta, en el corazón.

FUNCIONARIOS: también, hicieron lo propio los policías a cargo del procedimiento. Después, declaró una policía que recibió de Claudia Giménez una denuncia, en junio del 2020, por amenazas y violencia atribuida a De Pablo.

ESPERA: De Pablo no declaró, pero adelantó que romperá el silencio quizá antes del final del juicio oral. Su defensa le aconsejó esperar a observar cómo transcurrirá la batalla legal. S

ALUD MENTAL: los psicólogos y psiquiatras señalaron en la instrucción que De Pablo tiene una personalidad neurótica, y todos coincidieron que se encuentra en sus cabales. Regían medidas de prohibición sobre la víctima y un botón antipánico, pero éste nunca fue activado, al estallar el triste fin de Giménez.

TESTIGOS PARA HOY: el tribunal citó a seis hijos de la pareja. Todos pidieron ofrecer su versión. Se sabe que De Pablo no tenía buena relación con los menores, ya que era excesivamente imperativo, tajante y hasta violento.

ANTECEDENTE: según los investigadores, De Pablo mató a su padre en 1997, con una escopeta. El ahora juzgado tenía 22 años. La investigación recuerda que a las pocas semanas de la tragedia, le fueron morigerados los cargos a “homicidio culposo” que posibilitó una rápida excarcelación.

AUDIENCIAS : l o s vocales habrían fijado audiencias para los días martes, miércoles, jueves, viernes y el lunes 22 de agosto. Sin embargo, hay una posibilidad de dos días (jueves y viernes) sin debates. Por ende, habría que fijar dos nuevas audiencias.

DESENLACE: De Pablo no tiene otra salida que ser condenado a prisión perpetua. No hay vías alternativas. Tampoco se perfila una defensa que arriesgue hipótesis de emoción violenta, o insania mental, es decir inimputabilidad, analizaron los expertos.