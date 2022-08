Cerró la inscripción para el 3er Encuentro Nacional de Sistemas Acusatorios

17/08/2022 - 10:27 Policiales

Con más de 200 inscriptos, durante dos jornadas, este jueves 18 y viernes 19, en el FORUM, se desarrollará el 3er Encuentro Nacional de Sistemas Acusatorios, organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero y el auspicio de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial.

Entre los disertantes se encuentra agendada, en la apertura, la Dra. Ángela Ledesma y, al cierre del encuentro, disertará el Dr. Rafael Blanco (Universidad Alberto Hurtado – Chile).

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero, Dr. Darío Alejandro Alarcón, indicó satisfecho que “las expectativas han sido superadas ampliamente, en lo que respecta a las inscripciones, por lo que se dispuso el cierre de las mismas, por el espacio disponible, la logística y los servicios previstos que demanda este evento nacional. Este, es un escenario único e importante para el debate, destinado a los operadores judiciales - jueces, fiscales y defensa-, como así también para los profesionales abogados penalistas, sobre el sistema acusatorio que se está imponiendo en todo el país, siendo pionero en su implementación Santiago del Estero”.

Agradeció de antemano, la importante respuesta y acompañamiento de las asociaciones del país, que estarán presentes con sus representantes, como así los matriculados, funcionarios de la Justicia penal que están interesados en profundizar, experiencias y contextos, sobre este nuevo sistema”.

Relató Alarcón que el sistema acusatorio arribó a la provincia y se aplicó, como prueba piloto, en el año 2011, en la ciudad de Frías y, partir de su implementación con resultados positivos en la administración de Justicia, se instaló sucesivamente en Añatuya, Termas de Río Hondo, La Banda y, a partir de diciembre de 2016, en la Capital.

Concluyó que “la migración, en gran parte del país, de un esquema mayoritariamente inquisitivo a uno mayoritariamente acusatorio, tiene implicancias positivas en la administración de Justicia, si es bien comprendido e interpretado en su espíritu”.

Se podrá acceder a toda la información del evento en la web www.3erencuentronacionalsistemasacusatorios.com.ar/

DISERTANTES EN EL 3ER ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS ACUSATORIOS

Conferencia Magistral 1 – DE ACUERDO AL PROGRAMA

Este 18 del actual, a las 9,30 hs, en el FORUM, Conferencia Magistral:

Disertante: Dra. Ángela Ester Ledesma

ANTECEDENTES

Cargo Actual: Juez de Cámara Nacional de Casación Penal. Desde Diciembre de 2003 a la fecha. (obtenido por concurso)

Abogada – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires

Ex-Juez de Cámara, Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, de la Cámara Federal de San Martín, Buenos Aires. Hasta noviembre de 2003.

Ex-Vocal y Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero -.1993/4

Ejercicio libre de la profesión entre 1976-1993





Conferencia

Viernes 19, en el FORUM, a las 9,00 hs, conferencia sobre “Sistema Acusatorio y Perspectiva de Género”

Disertante: Dr. Rubén Alberto Chaia

ANTECEDENTES

Cargo Actual: Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay

Abogado (UBA). Magister en Derecho y Magistratura Judicial (Austral)

Especialista en Derecho Penal (Austral)

Presidente de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos

Libros publicados: «La obligación de Seguridad» (Hammurabi), «La investigación Penal» (Delta). «Responsabilidad Penal Médica» (Hammurabi).

Colaboración en: Código Penal y normas complementarias» dirigido por Baigun y Zaffaroni. «Pérdida de Chance de Curación» (Astrea)

«La prueba en el proceso Penal» (Hammurabi). Ha publicado gran cantidad de artículos en revistas especializadas y disertado en numerosos certámenes jurídicos.

Última publicación: “Técnicas de Litigación Penal- Tomo 7” Editorial Hammurabi.





Conferencia

Viernes 19, en el FORUM, a las 9,00 hs, conferencia sobre “Sistema Acusatorio y Perspectiva de Género”

Disertante: Dra. María Rita Custet Llambí

ANTECEDENTES

Cargo Actual: Defensora General – Primera Circunscripción Judicial – Viedma – Río Negro

Docente Taller de Argumentación Jurídica – Universidad Nacional de Río Negro

Docente de la Cátedra Libre Feminismos Jurídicos

Ex Jueza Tribunal de Impugnación Penal.





Conferencia

Viernes 19, en el FORUM, a las 12,00 hs, conferencia sobre “El Juicio por Jurados en la República Argentina”

Disertante; Dr. Andrés Harfuch

ANTECEDENTES

Cargo Actual: Vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados

Argentino. Abogado de la Universidad de Buenos Aires.

Miembro de la Junta Directiva INECIP.

Director del Centro de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana.

Docente de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología en la Facultad de Derecho de Buenos Aires desde el año 1999.

Defensor General de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Nueva Doctrina Penal (NDP) y de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal.

Autor de numerosas publicaciones y artículos de derecho penal, procesal penal y ejecución penal en libros y revistas jurídicas de la Argentina y del extranjero.

Consultor en varios procesos de reforma judicial latinoamericana (República Dominicana 2002, Bolivia y Perú 2003, Ecuador 2003 y 2005, Panamá 2006, Paraguay 2008) y en nuestro país (La Rioja, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos).

Disertante y panelista en numerosas conferencias, congresos, universidades y cursos tanto en la Argentina como el extranjero.

Desde 2004, con dictados de cursos intensivos de litigación en juicios orales y audiencias de garantías.

Este 19 del corriente, a las 16,45 hs, en el FORUM, cierre del Encuentro a cargo:

Nombre y Apellido: Dr. Rafael Blanco Suárez.

ANTECEDENTES

Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Chile

Master of Laws (LLM) “Litigation & Alternative Method” School of Law, Inter American University of Puerto Rico.

Postítulo en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España.

Graduado del Curso de Litigación Penal impartido por la Procuraduría Criminal de Estados Unidos. Washington DC, Enero (2000).

Graduado del curso de Litigación Penal impartido por la Universidad California Western School of Law.

Ha sido profesor del Diplomado en litigación Penal impartido por la Facultad de Derecho American University, Estados Unidos

Actualmente es Profesor de Derecho Procesal Penal y Litigación Penal de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado de Chile

Miembro del Consejo Consultivo del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional.

Consultor del Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas PNUD de Chile y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Chile.