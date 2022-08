Fiscalía y querella solicitarían perpetua para el verdulero que asesinó a su ex esposa en La Banda

22/08/2022 - 01:09 Policiales

La Fiscalía y la querella instarían al tribunal a condenar al verdulero Marcelo De Pablo a prisión perpetua, acusándolo de asesinar a puñaladas a su ex esposa, Claudia Giménez, la mañana del 30 de septiembre del 2020 en su casa del Bº Gorrini en la ciudad de La Banda.

Esta semana, el tribunal escuchará los alegatos de acusación y defensa. Primero, lo harán los fiscales Ximena Jerez y José Piña. La querella, por María del Valle Rodríguez y Andrés Bulacio. Y la defensa está a cargo de Cecilia Pinto y Diego Leguizamón.

"Homicidio doblemente agravado por relación de pareja y mediar violencia de género" son los cargos, reprimidos solo con prisión perpetua.

Para la Fiscalía, fue probado que De Pablo planificó el triste fin de Giménez, su ex pareja y madre de sus ocho hijos, con quienes convivió en el Tramo 16, Banda. Siete meses antes, la víctima dijo basta y cortó la relación y se mudó al Bº Gorrini.

De las audiencias se desprende que el comerciante maltrataba a Giménez y a sus hijos, quienes lo subrayaron, con detalles, al declarar en las audiencias del debate oral.

Lo que nadie, ni siquiera los psicólogos, supo explicar es por qué el sujeto cuestionaba tanto a sus hijos.

Dinero para su madre

Económicamente, trascendió que el verdulero no dejó nada de dinero, pero el día del crimen arribó a la casa de su madre y le entregó una cifra importante en teoría para los abogados.

Según testigos, la única explicación que se aproxima a explicar que él resolviera matarla es al informarse que Claudia intentaba rehacer su vida con otro hombre.

Esa mañana del 30 de septiembre, arribó a la casa de Claudia. Ingresó como loco. Le reprochó que tuviese novio y empezó a apuñalarla. Luego, escapó y fue apresado en una zona montuosa.

En tanto, la víctima fue conducida a un centro de salud, pero arribó ya sin vida. Los forenses contabilizaron 38 cortes de arma blanca, 12 letales: 11 en el tórax y una en el abdomen.

El verdulero quiere hablar antes del veredicto

De Pablo quiere declarar, pero la defensa teme que acentúe aún más el rechazo que generó en la semana pasada. Se especula que sus abogados le permitirán hablar contados minutos. Su intención sería pedir perdón, pero ¿a quién?, ¿a sus hijos?, quienes dejaron en claro que desprecian a su padre por el daño que les provocó antes y por el asesinato de su madre.

El arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que hizo, dijo o dejó de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un compromiso. Los expertos sugieren que De Pablo dista mucho de trasmitir esa imagen, porque simplemente su furia u odio están intactos.

Contrató a un curandero y lo llamó por celular el día negro

La investigación habría establecido que De Pablo pagaba mucho dinero por los servicios de un curandero, a quien el día del horror habría enviado numerosos sms de whatsapp.

"Me dejaste solo. Te llamé varias veces y no me atendiste. Y eso que te pagué mucho dinero", le habría reprochado, entre angustiado y furioso, en uno de los mensajes, luego extraído por los expertos de la policía.

Los funcionarios desconocen el rol del curandero: ¿trabajo con magia negra o uno para reconciliarlos? La respuesta nunca será develada, ya que el curandero no pudo ser identificado, aún cuando hay un apellido en la usina de rumores post tragedia.

Casi dos años después, los ocho hijos intentan comenzar de nuevo, arrancar, protegerse y cuidarse. "Era malo. Siempre nos trató mal", señaló uno de sus hijos mayores. "Podrida", fue uno de los calificativos más denigrantes, cuya destinataria resultó una de sus hijas mujeres.

Los testigos señalaron que no derramó gota alguna de sangre. Para los psicólogos, la falta de arrepentimiento o empatía también solo deja entrever o que oculta sus emociones, o lo que es peor, adolece de ellas, enfatizaron ante esta redacción.