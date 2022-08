Día clave para dos patovicas acusados de golpear a un joven

22/08/2022 - 11:23 Policiales

La Fiscalía bregaría por la prisión preventiva de los dos patovicas del boliche Rufina y, por el contrario, la defensa instaría al cambio de calificativa y excarcelación.

Carlos Ezequiel Escarano fue al boliche el 11 de julio. Por un confuso incidente, de madrugada fue desalojado del boliche y terminó hospitalizado. Días después, la Justicia dispuso las detenciones de Axel Alejandro Campos (residente en el Bº Siglo XX) y Rodrigo Barraza, con domicilio en el Bº Juan Díaz de Solís. Ambos pedidos ya fueron formulados a la OGA y la audiencia se realizará en esta semana.

Para la Fiscalía, se habría acreditado que los dos patovicas retiraron y golpearon a Escarano. Por el contrario, la defensa de los patovicas, Marcelo Castillo Gioya, manifestó que se impone “el cambio de calificativa, ya que mis representados no incurrieron en un homicidio en grado de tentativa”.

A tal fin, manifestó: “El informe del médico forense Mariano Pagani es categórico: jamás estuvo en riesgo la vida de la víctima”. Detalló los aspectos más decisivos del escrito. Para el profesional, la víctima “sufrió un politraumatismo con trauma cráneo-encefálico con pérdida de conocimiento. Presenta al examen físico actual en región retro auricular derecha hematomas color violáceo”.

Ahondó: “Las lesiones no

han inutilizado al paciente de

un modo permanente, tampo‑

co ocasionaron deformacio‑

nes en el rostro, no han pues‑

to en peligro su vida, no le han

producido una debilitación

permanente en la salud, un

órgano, o un sentido, tampoco

dificultad en la palabra, o una

enfermedad mental o corpo‑

ral, o paulatinamente no cura‑

ble, y no ha sido inutilizado por

más de 30 días para la reali‑

zación de sus tareas labora‑

les”, enfatizó Castillo Gioya

Ahondó: “, tampoco ocasionaron deformaciones en el rostro, no han puesto en peligro su vida, no le han producido una debilitación permanente en la salud, un órgano, o un sentido, tampoco dificultad en la palabra, o una enfermedad mental o corporal, o paulatinamente no curable, y no ha sido inutilizado por más de 30 días para la realización de sus tareas laborales”, enfatizó Castillo Gioya.