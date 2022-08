Piden pericias psicológicas para docente acusada de golpear a dos alumnas

25/08/2022 - 05:12 Policiales

La causa que inició la Unidad Fiscal de Añatuya en contra de una maestra jardinera, que está acusada de malos tratos en perjuicio de dos alumnas de 5 años continuará con importantes medidas en los próximos días.

Tal como lo publicó en exclusiva EL LIBERAL, el caso sucedió en una zona rural del departamento Belgrano donde madres de dos menores acusaron a la educadora por violencia física. En ese marco, la Justicia convalidó medidas de protección para las víctimas.

La Dra. Andrea Darwich, quien está a cargo de la investigación, solicitó que en los próximos días la acusada —quien aún no fue imputada— sea sometida a una serie de pericias psicológicas. La Fiscalía busca que los expertos detecten su perfil.

Según se supo, además, las pequeñas (que ya fueron escuchadas en Cámara Gesell, donde hablaron de malos tratos físicos y verbales) también serán entrevistadas por los psicólogos para lograr obtener más información de cómo habrían sucedido los hechos.

Tal como se publicó ayer, el hecho salió a la luz el 8 de agosto pasado, cuando una mujer acudió a la Seccional 21 de Bandera y denunció a la maestra jardinera, de 33 años. Allí la madre de una de las niñas contó que había notaba un cambio de conducta en su hija.

"No quería ir al jardín; le dolía la cabeza y el estómago; y me pedía que no la lleve más", explicó la mujer ante la policía y después ante la Fiscalía. "Por el contrario, yo la llevaba y la maestra me decía que mi hija era llorona, sensible. Pero un día noté que la nena tenía moretones en una pierna", amplió la denunciante.

Allí corroboró que su hija ya no quería ingresar al jardín y fue cuando la menor le contó que su maestra "era mala"; y que le había pegado fuerte en una pierna, por lo que se encendieron las alarmas en la madre de la menor.

Y en ese proceso, la madre de otra alumna le habría confiado que su hija protagonizó una situación similar y que la estaba tratando con un psicólogo. Ambas decidieron presentarse en la Justicia y acusar a la educadora.