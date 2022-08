Apresan al “Cordobés” y buscan a un familiar por dólares despojados al empresario Daniel Canllo

25/08/2022 - 23:56 Policiales

El presunto “quinto elemento” de una audaz banda delictiva fue apresado ayer en Córdoba, acusado de ingresar a las oficinas del empresario Daniel Canllo, el 10 de junio pasado, y haberse alzado con un botín superior a los $ 46.300.000, entre dólares, pesos argentinos y euros.

Se trata de José Alberto Miranda, 43, domiciliado en Pilar, Córdoba, sindicado de ser el segundo autor material del golpe, junto a Bruno Misael Herrera (29), con residencia en el Bº Mariano Moreno.

El resto de la supuesta organización estaría conformado también por Lucas Soria (34) del Bº Siglo XIX; Gastón Maximiliano Soria (“cerebro”), “Boga” (31) del Bº 750 Viviendas Siglo XXI y Ariel Shlwiman Escobar (32), del Bº Jorge Newbery. La hipótesis del fiscal Sebastián Robles es que Miranda (apodado “El Cordobés”), habría entrado con una pistola y reducido a Canllo en sus oficinas de avenida Belgrano al 3000.

A las pocas horas, “El Cordobés” emprendió una rápida escapatoria, pero los otros “eslabones” cayeron esposados uno a uno.





Apogeo y ocaso

Casi 75 días después, el individuo fue detenido en Córdoba por una comisión policial de Robos y Hurtos de Santiago del Estero, coordinado con sus pares de dicha región, previo trámites y exhortos refrendados por la Justicia local, notificados a los cordobeses.

Al caer en “La Docta”, los investigadores le habrían incautado tres vehículos que había adquirido tras el audaz asalto en Santiago.

También armas, balas, el boleto de compra venta de una casa en donde fue sorprendido. Además de dinero, ropa y un bolso que habría empleado aquella mañana.

“Robo doblemente calificado por el uso de arma y por ser en poblado y en banda” son los cargos enrostrados por el fiscal Sebastián Robles, al cual se plegó a la querella, a cargo de Gabriel Coronel Chalfón.

Al cierre de esta edición, Miranda permanecía alojado en un organismo de seguridad. El exhorto prosperaría hoy y es probable que haya luz verde urgente para que sea trasladado a esta provincia.





Lo crucial y fino

Con la detención de Miranda, Robles podría armar el rompecabezas sustancial, para nada superficial. Por sí solas, las “fichas” sueltas no tienen sentido, pero si el fiscal las contextualiza descubriría que tras Gastón Maximiliano Soria (el “pensante”) girarían numerosos personajes que lo habrían “investido” de prerrogativas especiales, al extremo de gozar de un estatus social fuera de sintonía con sus ingresos.

Reconocido exempleado de Canllo, la teoría Nº 2 es que alguien “marcó” al objetivo y Soria adosó su audacia, pero bien remunerada y con ciertas garantías que lo hicieron asumirse casi intocable.

Sin embargo, la suerte se les esfumó el 14 de junio. Robles lanzó redadas en los barrios Siglo XIX, Belén, 750 Viviendas, Siglo XXI, Libertad, Mariano Moreno y Pampa Múyoj, en Maco.

Apresaron a tres y les incautaron, U$S 1 0 . 7 0 0 d ó l a r e s y $ 9.000.0000. El botín había sido dividido en tres viviendas: en una, $ 5.969.000; en otra $1.585.000 y U$S 1.600; y en la tercera, $1.659.000 y más de U$S 9.000.

El golpe incluyó el secuestro de 7 celulares, dos mochilas, bolsos, proyectiles, gorras, sogas, ropa y una motocicleta, enfatizaron los informantes al cierre de esta edición.









La fuga de los “verdes” suma

nueva pieza al rompecabezas

Los cinco principales sospechosos habrían logrado ocultar lo jugoso del botín, es decir los dólares. Una alta fuente arriesgó anoche que un familiar de Miranda sería el “protector” del dinero, dado a la confianza del ahora preso, quien debió desprenderse de las divisas al verse acorralado. La Justicia redireccionaba anoche sus pesquisas hacia el misterioso nuevo sospechoso, pero al mismo tiempo el temor creciente era que también haya logrado salir de Córdoba. Entre satisfecho e inquisitivo, sin perder la perspectiva, el fiscal observaba a la banda delictiva en busca de una visión global de la historia. A tal fin, su entorno sospecha que los delincuentes no “debutaron” en las oficinas de Canllo, sino que el golpe millonario le dio una exposición indeseada. Esa misma corriente policial intuye que los supuestos delincuentes atacaron otros objetivos, pero sin que la Justicia haya logrado darles alcance, tampoco individualizarlos, menos haberlos esposado.