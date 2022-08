Un allanamiento y un detenido en Santiago por los 1.658 kg de cocaína secuestrados en Rosario

27/08/2022 - 05:52 Policiales

Más de 1.650 kilos de cocaína valuados en U$S 60 millones, fueron secuestrados en Rosario. El megaoperativo derivó en allanamientos en varias provincias por los vínculos de la organización narco. Uno de los procedimientos se llevó a cabo en Santiago del Estero y se concretó aquí una de las detenciones.

Según se desprende de la investigación, ayer a la madrugada, efectivos de la Policía Federal Argentina irrumpieron en un galpón donde vendían aberturas de aluminio en el barrio Ludueña de Rosario. Hallaron 1.658 kilos de cocaína que estaban camuflados en bolsas de expeller de maíz, que tenían como destino final Dubai.

Se trata del cuarto decomiso más importante de esa sustancia concretado en la Argentina, luego de los operativos Strawerry (1997), con 2.177 kilos; Bobinas Blancas (2017), con 1.862 kilos, y Águila Blanca (2017), con 1.800 kilos.

El operativo antidrogas llevó más de seis meses de investigación de la Aduana y de la Afip, con apoyo de la Drug Enforcement Administation (DEA). Quedaron detenidas 15 personas y se realizaron más de 30 allanamientos en Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero y Bahía Blanca, por orden del juez Adrián González Charvay. Ese cargamento pertenecería a un cártel colombiano, pero ninguno de los integrantes de esta organización fue detenido.

La droga fue secuestrada en un galpón en Génova al 2400, en la zona este de Rosario, un barrio atravesado por una violencia extrema. Los panes de cocaína camuflados en bolsas de pellets de maíz estaban ocultos en grandes bolsas que pesan unos 1.200 kilos cada una.

Los investigadores secuestraron, además de la droga, autos de alta gama, armas automáticas y dos utilitarios, que tenían doble fondo, que habrían sido preparados para el traslado de la cocaína. En una de las camionetas se encontraron otros 50 kilos de cocaína, que estarían destinados al mercado local de venta de droga al menudeo.

Según fuentes de la investigación, el cargamento de maíz aún no había sido declarado para salir por un puerto determinado. La empresa a la que pertenecía el embarque se llama Pepe Cereales, y está radicada en Santiago del Estero, más precisamente sobre la ruta nacional 9, donde se produjo el allanamiento y concretó una detención. El sospechoso fue alojado en Las Termas de Río Hondo.

Hace poco más de seis meses esta firma envió un cargamento desde el puerto de Buenos Aires de expeller de maíz a la firma española Beniel. Se sospecha que ese envío, en el que no se habría contrabandeado cocaína, fue para probar la ruta.

Los 1.658 kilos de cocaína que fueron secuestrados ayer iban a salir por el puerto de Rosario, aunque a último momento –según fuentes de la investigación- la empresa habría cambiado de lugar de salida y se volcó por sacar la carga por las terminales de Buenos Aires. Como el embarque no se concretó, es decir, la carga no alcanzó a sortear los controles de la Aduana y Afip, no está confirmado por dónde iba a ser exportada.

La droga habría llegado a Rosario por vía aérea desde Bolivia. Fuentes de la causa advirtieron que se sospecha que la cocaína fue "bombardeada" de aeronaves en una zona cercana a Rosario y desde una zona rural trasladada hasta el galpón de Empalme Graneros, una de las zonas más violentas de Rosario, donde los grupos narcos locales asesinaron en lo que va del año en ese sector de la ciudad a más de 40 personas.