Estremecedor relato de un alumno de 7 años: "Mami, el profesor me toca la cola y me da besos en la boca"

29/08/2022 - 23:45 Policiales

Un profesor de música de una escuela fue acusado de abuso sexual, luego de que un alumno de 7 años le contará a su madre, lo sucedido dentro del establecimiento.

"Mami, el profesor me toca la cola y me da besos en la boca", fue lo que menor le reveló a su mamá.

Se trata de un docente de una escuela de Géneral Rodríguez, escrachado por un grupo de padres que lo acusaron de abusar de un alumno de 7 años, a quien habría "manoseando" y amenazado para que no le cuente a sus padres.

Familiares de la víctima y de otros nenes que asisten al establecimiento educativo protestaron con un corte que incluyó la quema de cubiertas este lunes en la Autopista Acceso Oeste para reclamar justicia.

"Mami,el profesor de música me toca la cola, me da besos en la boca, dice que soy el preferido, me da plata y me dice que te va hacer algo a vos a papá y mi hermanito si yo contaba", afirmó la mujer.

Además, señaló que el acusado le habría dado al menor a cambio de su silencio y no descartó que haya más damnificados.

Sin embargo, a pesar de la grave acusación, el hombre no habría sido desafectado e incluso habría dado clases este lunes.

"Está escondido dentro del baño de la escuela y los porteros nos contaron que hoy dio clases", afirmó la mamá del niño que habría sido abusado.