Denuncian que cazadores disparan en zonas pobladas de Los Quiroga

30/08/2022 - 01:58 Policiales

Integrantes del foro COA Kakuy, que reúne observadores de aves de la provincia, iniciaron un intenso debate este fin de semana a raíz de la presencia de cazadores en la zona de la laguna de Los Quiroga, ubicada en el norte del departamento Banda sobre el río Dulce, cuya margen derecha pertenece a la ciudad Capital de Santiago del Estero.

Se trata de una zona bastante poblada en sus inmediaciones y que incluso por la cual suelen caminar los pobladores y a veces menores de edad para ir a buscar leña, a pescar u otras actividades cotidianas, lo que los pone en un peligro que no estarían teniendo en cuenta quienes concurren al lugar para disparar a las aves, que, además, son parte del patrimonio faunístico de la provincia, algunas de cuyas especies encontraron un santuario por las inmejorables condiciones naturales del humedal, para su alimentación y reproducción.

Jorge Navarro, integrante de COA Kakuy, relató al respecto: “Dos integrantes de nuestra ONG fotografiaron a unos que entraron a la laguna a hacer tiros en kayak”; reveló que identificaron al portador de un arma larga y que “se le ha publicado en el perfil de él”, lo que cual “ha tenido una gran repercusión en Facebook”, habiéndose “viralizado la noticia”.

Navarro expresó su deseo de no enfocar el tema en este cazador puntualmente, porque no es el único, sino que sería frecuente este tipo de actividad: “Hoy es éste, mañana será otro”. Sí aspira a que “por lo menos, los depredadores no se animen a ir al lugar”.

Incluso en el foro surgió una iniciativa: “En el grupo hemos convenido que todos los fines de semana va a haber alguien ahí del COA en la laguna, para sacar fotos a los depredadores”, pero principalmente hacer difusión y tratar de que tomen conciencia: “Mientras se pueda hablar, mejor, por supuesto, para decirles que es un lugar de reproducción de las aves”.

Testimonios

Navarro relató acerca de la presencia de familias en la zona: “Ahí arriba, sobre la ruta 211, vive gente, que tienen de fondo la laguna. Y me cuentan que muchas veces ellos bajan a buscar sus animales y dicen que les silban las balas”.

Además, la de los pobladores no es la única presencia continua: “La laguna Los Quiroga a nivel nacional está posicionada como uno de los sitios megadiversos (por la cantidad de especies que allí buscan refugio) del país; y todos los avistadores (de aves) y biólogos que recorren la Argentina, se llegan por la laguna ahora”, porque este año el humedal está posicionado en 3º lugar por cantidad de observaciones, y en lo que va del mes, la cuarta. La gente que hace turismo ornitológico, se fija en esos datos y se llega al dique”.

“A veces los acompañamos, a veces van solos y ellos también ven y nos cuentan”, relató el conservacionista.