Liberan a empresario que vive en Santiago tras secuestro de 1.658 kilos de droga enviada a Dubai

03/09/2022 - 01:45 Policiales

El juez Federal de Campana, Buenos Aires, Dr. Adrián González Charvay, excarceló ayer al empresario porteño que reside en Santiago del Estero, Héctor Pérez, al parecer al establecer que desconocía y carecía de responsabilidad en el secuestro de 1.658 kilogramos de cocaína, enviados desde Rosario hacia Dubai, valuada en casi U$S 47 millones.

La droga fue incautada la semana pasada en Rosario y casi al instante fueron detenidas 12 personas, incluidas Pérez, como resultado de una causa de seis meses encabezada por expertos de la Aduana y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

“Mi representado sigue vinculado a la causa, pero hemos acreditado que no tenía conocimiento sobre la droga, porque su trabajo era concertar exportaciones de subproductos y/o derivados de soja, maíz y trigo”, reveló anoche la abogada defensora, Aída Farrán Serlé en diálogo con EL LIBERAL.





La exportación ante el escáner

“En síntesis, Pérez explicó que la primer exportación partió de Buenos Aires bajo un sistema denominado canal rojo. Se trata de un concepto de toda primera exportación, con mucho control de perros y otras medidas de seguridad”, subrayó. Luego, un intermediario habría enviado a Pérez un email. En teoría, una empresa de España anunció que parte de la mercadería llegó con deficiencias por contaminación con el agua.

El juez le preguntó si le llegó algún otro email de algún organismo de Valencia y Pérez dijo no. Se concertó el segundo cargamento y los intermediarios bregaron para que la mercadería fuese enviada desde Rosario, Santa Fe, pero el empresario Pérez se opuso, lo cual fue fundamentado en su indagatoria ante el magistrado.

En definitiva, se sospecha que los e-mail eran truchos y que la banda quería “trabajar” en Rosario para burlar los controles de los organismos correspondientes. Imputado por “contrabando y tráfico internacional de estupefacientes”, Pérez anoche continuaba alojado en un organismo de seguridad del partido de Madariaga, Buenos Aires, a la espera de ser trasladado a Santiago del Estero.

Su abogada señaló que su cliente “nunca tuvo relación alguna con las otras personas detenidas e investigadas. Solo exportaba subproductos y derivados.

Es más, al ser detenido, puso a disposición del juez su celular y la clave de su computadora y e-mail. El resultado es que la Justicia determinó que desconocía por completo la trama sacada a la luz en el procedimiento”, destacó. “No hay riesgos procesales, tampoco integra organización narco alguna”, resaltó la abogada a EL LIBERAL.

Mientras tanto, trascendió que la causa no se detiene. Hay 11 detenidos y otros tres colombianos sobre quienes pesa “alerta roja”, emitido por Interpol. Los investigadores sospechan que la banda narco utilizaba empresas legaleshabilitadas para enviar cocaína. pero aún no se pudo establecer cuántos embarques arribaron a destino. Apenas se sabe que de llegar a los compradores, en Dubai, la carga habría redituado fácilmente U$S 47 millones de ganancias, cifra que permite dimensionar la magnitud de los negocios y trama del submundo narco internacional.