Mansilla, acorralado por pruebas del robo a docente de $ 50.000

05/09/2022 - 23:50 Policiales

La docente y comerciante Adriana Bedú declaró ayer que Cristian Maximiliano Mansilla, un chofer de ambulancia del hospital de Selva, estuvo en su negocio el 6 de abril del 2020, se retiró, minutos después retornó y la golpeó y la despojó de $ 50.000.

El escenario resultó la despensa de la víctima, en Bº Los Álamos, Selva, Rivadavia.

Para los fiscales, Cecilia Rímini, y Gabriel Gómez, el sujeto atacó a Bedú y creyéndola muerta le robó el dinero, huyó y ahora enfrenta un juicio por “Homicidio críminis causa en grado de tentativa” y “robo simple en concurso ideal de delitos”.

Casi dos años y medio después del hecho, Bedú declaró ayer con su agresor Mansilla sentado a escasos dos metros de distancia, asistido por sus abogados, Valeria Verónica Crespi y Matías García Crespi en la audiencia.

Un presupuesto por lavandina Ante el tribunal, Bedú señaló que aquella mañana Mansilla se presentó en su local y pidió un presupuesto por lavandina.

Se retiró y retornó luego. Ella miraba a otro lugar y en ese instante habría sido agredida por Mansilla. En pocos minutos, el individuo desmayó a golpes a la maestra.

La habría sorprendido de atrás y sometido a una cruel tortura que dejó a Bedú en un charco de sangre. Ingresó a una habitación, buscó en la mesita de luz, se apoderó de $ 50.000 y se retiró.

De acuerdo con el proceso que investigó el cruel hecho, esa mañana “el chico del hospital (por el acusado) vino a la despensa dos o tres veces”, declaró Bedú ante la policía, semanas después al despertar en un centro de salud.





Amiga y socorro

Cerca del mediodía, una amiga y su hija descubrieron a Bedú tirada en el piso.

La socorrieron y al día siguiente los médicos informaron que habría sufrido “traumatismo con pérdida de conocimiento, fracturas múltiples de cráneo en región parieto occipital, hematomas en ambas regiones oculares y traumatismo cerrado de tórax”.

El 14 de abril Rímini logró la detención de Mansilla. Ello fue posible merced a una decena de testigos que lo identificaron. Por ejemplo, una vecina de Bedú indicó que ese día pasó por frente de la casa de ella (a las 8.30).

“La saludé. Estaba parada atrás del mostrador tomando mate. Me dijo: ‘Buen día’”, indicó la testigo. Retornó a los 10 minutos y vio a Mansilla en la cuadra de Bedú y frente a una peluquería. Mansilla lucía una campera negra de cuero, jean negro y zapatillas. Hablaba por teléfono detrás de una planta y se escondía.

Según la testigo, tal vez se ocultaba de los cuñados, hijos de su patrón y dueño de la panadería en la que éste trabajaba antes de caer esposado.









Los testigos erosionaron su

coartada y hoy desfilan más

La testigo profundizó que Mansilla giraba junto a una planta y cuando lo saludó, él no le respondió y para la testigo, el detenido no hablaba por teléfono. Otra testigo agregó que vio a Mansilla a las 8.40 desde la ventana. Éste llevaba un barbijo blanco, remera y pantalón negro. Nervioso, caminaba de un lado a otro y cambiaba de rumbo, en dirección a la casa de Bedú. Un chofer de ambulancia afirmó que esa mañana pasó frente a la despensa. Eran cerca de las 8. “En la puerta estaba Mansilla, de guantes y con barbijo y el negocio estaba abierto”. El hombre se cruzó con Mansilla. Mientras intentaba trasladar a la docente y víctima al hospital de Selva. “Cristian, ¿eras vos el que estaba parado en el negocio cuando pasé?”, dijo el testigo. Mansilla respondió: “Estás loco, me habrás visto ayer”. No era posible, ya que los domingos el comercio estuvo cerrado pues regía el confinamiento por Covid-19.