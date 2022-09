Frías y el día más triste del año: la despedida a los dos deportivas que fallecieron en accidente

09/09/2022 - 03:34 Policiales

Ayer, a la mañana, con la presencia de una gran concurrencia en ambos sepelios, Frías ha visibilizado en ambas despedidas el enorme dolor que significó las trágicas muertes de los atletas José Gutiérrez y Diego Villagra.

Las inhumaciones de los restos de ambos deportistas no fueron simultáneas, más allá de que se velaron en las salas de la empresa Picco, ya que por disposiciones de la familia, el cortejo de Diego partió a las 10.30 con destino al cementerio municpal San Agustín y el de José, lo hizo una hora después para recibir cristiana sepultura en el Cementerio Parque de esta ciudad.

Atletas, ciclistas, autoridades y dirigentes de entidades deportivas han ratificado de manera presencial lo identificado que estaban ambas víctimas en ese campo.

Los portales digitales también fueron el espacio de expresión para despedir a los atletas. Juan Morán, un reconocido entrenador y coordinador del grupo Aerobismo Frías, señaló: "Qué decir ahora cuando el asombro y la emoción son más intensos y la razón se niega a pensarlos de otra forma, que no sea al trote o en bicicleta con el alma en libertad".

Por coincidencia de horarios siempre se encontraban con ambos deportistas a la vera de la ruta: "No se me ocurre y ni me animo a despedirlos, porque no es posible dicen la razón y los sentimientos; a José y Diego, solo puedo verlos disfrutando contra el viento, felices de ser ellos DEPORTISTAS (con mayúsculas). Es necesario agradecerles

Por todo lo que fueron sembrando silenciosamente con su ejemplo, día a día a pleno sol en el tórrido verano, bajo la lluvia o en el intenso invierno a cualquier hora y camino en la búsqueda de un paso más o de una pedaleada más".

Finalmente expresó: "José y Diego, compañeros del camino, déjenme negar este momento, que los imagine tal como debe ser y como ustedes lo merecen con el alma ancha, en bici o al trote con ese orgullo que solo conocemos los que sabemos del camino, permítanme imaginarlos a estas horas como siempre buscando el horizonte".