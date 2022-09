Ingresaron a sus cuentas bancarias y realizan prestamos por $140.000

09/09/2022 - 03:37 Policiales

Un matrimonio de la localidad de El Sauzal, departamento Capital, denunció que delincuentes ingresaron a sus cuentas bancarias y realizaron préstamos por 140.000 pesos, tras hacerse pasar por empleados de una tarjeta de crédito.

Según consta en la denuncia que realizó la víctima (41), recibió un mensaje a través de la aplicación de whatsapp en donde un empleado de una supuesta firma comercial le informaba que había sido ganadora de un premio de 50.000 pesos.

El escrito, que recibió la mujer durante la jornada de miércoles, indicaba que para acceder al dinero debía trasladarse a una entidad bancaria de manera urgente y debía introducir su tarjeta de débito y ellos le facilitarían un número de cuenta donde estaba depositado el premio.

La mujer contó que no solo introdujo su tarjeta de cobro sino también la de su esposo y siguió todos los pasos que le solicitaron. El día de ayer, la víctima regresó nuevamente al cajero y descubrió no solo que no estaba tal premio sino que les habían realizado préstamos a sus nombres.

Los delincuentes habían sacado un préstamo por 80.000 y otro por 60.000 pesos. Ante la situación rápidamente se trasladó a la Comisaría y realizó la denuncia. La Fiscalía, enterada del hecho, ordenó que se dé intervención a Delitos Económicos.