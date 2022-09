Arrastró del cabello a empleada hotelera hasta las vías para robarle

09/09/2022 - 23:21 Policiales

Una joven empleada hotelera fue víctima de un violento asalto perpetrado por un adolescente que la sorprendió mientras ella se dirigía a su lugar de trabajo por inmediaciones de avenida 25 de Mayo y Almafuerte de La Banda.

Según el relato de la joven —de 38 años, del barrio Los Lagos— cerca de las 20 se encontraba en la parada del colectivo de la línea 6, cuando el delincuente la tomó por la espalda amenazándola con un cuchillo.

Al ver que la víctima trató de defenderse, la sujetó del cabello y le dio un golpe de puño.

Luego la arrastró hasta las vías del tren con intenciones de quitarle la cartera que llevaba colgada en uno de sus hombros. Los gritos de la joven fueron escuchados por tres vecinos que al ver el ataque no dudaron en defender a la víctima.

Al verse descubierto, el maleante amenazó a los lugareñ o s c o n u n c u c h i l l o , empujó a la joven al piso y huyó.

Uno de los vecinos asistió a la víctima mientras que otros dos corrieron tras el ladrón y le dieron alcance a unas cuadras. Allí le dieron una golpiza y luego llamaron a la policía y lo entregaron.

La víctima, que trabaja como encargada en un conocido hotel de avenida Belgrano de La Banda, fue examinada por el médico de Sanidad.

Mientras que el delincuente quedó tras las rejas por orden de la Dra. Cecilia Pacheco. Además secuestraron el arma que utilizó. Será indagado en los próximos días.