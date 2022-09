Quisieron retenerle la carga a camionero y empezó a repartir amenazas

10/09/2022 - 22:36 Policiales

Un procedimiento de control de carga terminó en un tole tole bárbaro luego de que un camionero se negara a entregar la carga a la policía y empezara a repartir amenazas. Todo comenzó sobre Ruta 92, en el acceso este a Los Telares, departamento Salavina.

Eran aproximadamente las 19 del viernes cuando personal policial interceptó la marcha de un camión con acoplado que transportaba leña de vinal. Sin embargo, no contaba con la documentación correspondiente.

El chofer del rodado era de Sumampa, y se dirigía de Campo Gallo a la provincia de Córdoba.

Cuando le informaron que debían retener el vehículo y que darían participación a la Dirección de Bosques y Fauna de Santiago del Estero, el transportista entró en cólera y comenzó a amenazar al titular de la dependencia, aduciendo que tenían un problema personal entre ellos y que ya habían intentado retenerle la carga otras veces.

"Si me secuestran la carga va a correr sangre", expresó entre otras picantes declaraciones.

Posteriormente, el camionero hizo una llamada telefónica y siguió con loas ataques verbales a la policía. "Ustedes no me van a bajar la carga, yo me voy. Ustedes no son nadie para retenerme, los voy a denunciar", manifestó y dio marcha el camión.

Esta situación obligó a la policía a seguir al rodado e interceptarlo más adelante. Allí lo detuvieron y finalmente la carga fue secuestrada. Eran 22 toneladas de leña de vinal.