Extorsionan a dos santiagueños con denunciarlos por intimar con menores: a uno le sacaron efectivo

11/09/2022 - 01:03 Policiales

En menos de 24 horas, un joven de ciudad capital y un locutor de radio de Campo Gallo, Alberdi, denunciaron haber sido víctimas de "extorsión" por sujetos desconocidos que los presionaron, vía celular, para que abonasen miles de pesos, para evitar "problemas con la ley" por haberse contactado con jovencitas menores de edad.

Ello se desprende de sendas denuncias, una en capital, ante la fiscal de turno Celia Mussi. A su vez, la de Campo Gallo (recuadro), anoche era denunciada ante las autoridades de la Seccional 18.

El damnificado de capital reveló que fue contactado por las redes sociales por una joven que él interpretó era mayor de edad, al parecer de otra provincia. Dijo que intercambiaron nombres y que supuso que estaba relacionándose con una adulta. Transcurrieron casi diez días y el "vínculo" se convirtió en charlas de alto voltaje sexual.

Noche hot

Una noche, ella le habría requerido imágenes sexuales y el santiagueño accedió. Veinticuatro horas después, le sonó el celular al joven. Del otro lado de la línea, era la voz de un hombre. "Estuviste charlando con una menor y voy a denunciarte".

La sola mención de una menor paralizó al muchacho, quien le habría pedido por favor al desconocido evitar cualquier tipo de problemas. En efecto, el individuo le dijo que tampoco quería complicaciones y que a cambio de $ 8.000 todo quedaría "olvidado".

Al instante, el joven depositó los $ 8.000 en una aplicación móvil recargable. Durante algunas horas, respiró aliviado, pero su celular sonó de nuevo y esta vez el desconocido le exigió $ 20.000.

El muchacho entendió al instante que era cautivo de delincuentes que no lo dejarían en paz, hasta vaciarlo de dinero. Titubeó, pero igual formuló la correspondiente denuncia por extorsión.

Lo que viene

Ahora, Mussi y un equipo de expertos de ciber delitos procuran rastrear la ruta del dinero. Por lo pronto, los números del apretador y de la mujer (también sospechosa de ser integrante de la maniobra) serían truchos porque la víctima llamó y nadie le respondió. El denunciante cedió su celular y el número de la aplicación recargable.

Los funcionarios son optimistas en dar con quien cobraría el dinero. Sospechan que sus responsables no residen en nuestra provincia, sino en otros distritos que podrían ser Buenos Aires, Córdoba, Rosario o Santa Fe.

Mussi solicitó celeridad, ya que se habría acrecentado el número de víctimas. Casi todas habrían pagado para no ser acusados de contactar a una menor, hecho imposible de verificar.

"Tengo a una madre que está denunciándolo porque usted diálogó con una menor"

"¿Cómo estás?", indagó la jovencita y el locutor respondió: "Bien". La vía fue un sitio en redes sociales al que habitualmente el locutor, con residencia en Campo Gallo, recurría para contactarse con sus oyentes, en especial de otras provincias.

"Soy de Morón y quería conocerte", continuó la jovencita. El santiagueño preguntó más y más, aclarándole si era santiagueña y si conocía Campo Gallo. La "chica" dijo que nunca visitó Santiago del Estero, pero la foto de su facebook reflejaba el rostro de una joven de Campo Gallo.

Ello generó desconcierto en el locutor, quien después de una breve charla se despidió. Horas después sonó su celular. Esta vez no era la joven de Morón, simpática y de voz cautivante. En su lugar, se presentó un "funcionario policial" que dijo ser una "Unidad especial de Morón".

"Soy J.M. y llamo de la Primera de Morón del Complejo contra la Minoridad de Edad. Tengo a una madre que está denunciándolo porque usted tuvo un diálogo con una menor. Yo tengo que tomar la denuncia porque hay una menor de por medio. Así que vea la magnitud del problema", explicó el supuesto funcionario policial.

"Vea -aclaró el locutor-, no conozco a nadie de Morón y no es posible que un policía me llame mientras una madre está por formular una supuesta denuncia. Asumo que esto es una truchada y en este momento lo estoy sacando al aire por mi radio", contragolpeó el santiagueño. De inmediato, el desconocido cortó.

No conforme con lo sucedido, el locutor se trasladó anoche a la Seccional 18 e interpuso una denuncia. Ofreció su celular y el diálogo que mantuvo con la misteriosa mujer por Facebook, conjeturándose que toda su historia era una burda mentira. Los casos de sextorsión se multiplican.