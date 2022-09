Hallan a una bebé muerta y sus padres, alcoholizados, fueron aprehendidos

13/09/2022 - 01:11 Policiales

La trágica muerte de una bebé recién nacida generó conmoción en La Banda en la mañana de ayer, cuando su madre notó que la pequeña no respondía a sus llamados, en el interior de la vivienda donde residen en el barrio El Rincón.

El hecho se registró cerca de las 8.30, cuando una mujer pidió ayuda en la Comisaría 47 y cuando los uniformados llegaron, los paramédicos les informaron que la pequeña se encontraba sin vida.

Inmediatamente la Dra. María del Pilar Gallo, fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, se presentó en el lugar junto con personal de la División Homicidios y Delitos Complejos.

La representante del MPF se habría entrevistado con el médico de Sanidad que examinó el cuerpo, quien le habría informado que la niña (de apenas dos meses de vida) tenía un hematoma en uno de sus ojos, por lo que aconsejaba autopsia.

Peritos de Criminalística realizaron trabajos de rigor en la precaria vivienda, y el cuerpo de la niña fue trasladado a la morgue para ser sometida a autopsia.

Mientras las diligencias se llevaban a cabo, los investigadores se entrevistaron con los padres de la niña —Sofía Burgos (27) y Jonathan Contreras (26)— quienes revelaron que la pequeña atravesaba un cuadro gripal desde hace algunos días.

Según se supo, los representantes de la Justicia —tras el diálogo con los progenitores— notaron que se encontraban alcoholizados y, aparentemente, bajo efectos de sustancias tóxica. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que ambos habían confirmado que consumieron alcohol y "merca".

En ese momento la Dra. Gallo solicitó que los detectives realicen un relevamiento para detectar las condiciones en las que la pequeña se encontraba. Además, a raíz de las averiguaciones, determinaron que la abuela paterna de la niña había concurrido varias veces a la policía a pedir ayuda, por la situación en la que se encontraban "sus nietos".

De las averiguaciones se supo que Burgos vivía con su cuñada (hermana de Contreras) en una vivienda en la parte trasera del terreno, mientras que el padre de la bebé residía en otra propiedad ubicada a pocos metros, todo en el mismo predio.

Fuentes consultadas indicaron que en la vivienda donde estaba la pequeña muerta había dos niños. Uno de 5 años (hijo de Burgos) y otro de 3 años, hijo de la hermana de Contreras. Ambos fueron trasladados a la Subnaf.

En el lugar, la Dra. Gallo, tras las evidencias, solicitó que ambos padres queden aprehendidos acusados del delito de abandono de persona seguido de muerte, por lo que ambos fueron trasladados a dependencias de la policía.

Un inmueble en condiciones deplorables de higiene

Fuentes que trabajaron en el trágico episodio indicaron que las condiciones que presentaba la vivienda donde dormía la niña eran "inhumanas", ya que el lugar se encontraba completamente falto de higiene.

"Ni un animal merece vivir en esas condiciones", indicó una fuente consultada. Además dejaron entrever que el padre de la pequeña —quien trabajaba como cartonero— acumulaba residuos en el mismo espacio que ocupaba la recién nacida. La fiscal solicitó que la policía realice un informe socio-ambiental con relevamiento vecinal.

Esperan una reautopsia en junta médica

Fuentes cercanas revelaron que la Dra. Gallo recibió un informe forense en el que sostienen que la víctima no tenía lesiones externas ni internas, lo que no coincidiría con los dichos del médico de Sanidad. Además la autopsia habría indicado que la menor no se habría bronco- aspirado, tampoco estaba deshidratada ni en malas condiciones de alimentación e higiene, por lo que determinó que la bebé tuvo una “muerte blanca”, como se llama también a la muerte súbita.

Ante el adelanto de informe, la representante del Ministerio Público Fiscal habría solicitado que hoy se realice nuevamente la necropsia, pero en junta médica solicitando puntos específicos de los galenos sobre el cuerpo de la pequeña.