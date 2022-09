Conmoción en Las Termas: una menor de siete años ingresó sin vida al hospital

13/09/2022 - 09:57 Policiales

Minutos antes de las 3 de la madrugada, ingresó en la guardia del Centro Integral de Salud una mujer de 43 años, con domicilio en Villa Balnearia, trasladando a una niña de 7 años que no presentaba signos vitales.

El médico que brindó asistencia a la niña comprobó que, efectivamente, la pequeña no presentaba signos de violencia, pero no firmó acta de defunción ya que no podía precisar la causa del deceso.

Los policías entrevistaron a la madre de la niña, quien no habría bridando mucha información, excepto que la niña había convulsionado. Sin embargo, un tío de la menor residente en el barrio Herrera El Alto, informó que su hermana lo llamó pidiendo ayuda porque su hija estaba descompuesta.

También le habría manifestado que, en el día de ayer la niña estaba con fiebre y fue asistida en el CIS donde la medicaron y enviaron a la casa. Esto fue confirmado en el libro de guardia hospitalario donde se había registrado el ingreso de la paciente con 38,9 de fiebre y con tos, procediendo a la aplicación de tres medicamentos.

Según los familiares, la menor no presentaba problemas de salud anteriores.

El fiscal Sabater dispuso que se traslade el cuerpo a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, y se entreviste al tío de la niña.