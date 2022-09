Pericia para develar si un quiosquero acusado de abuso sufre disfunción eréctil

14/09/2022 - 22:20 Policiales

Un quiosquero de Lavalle, acusado de abuso sexual, será objeto de una pericia para determinar si efectivamente padece disfunción eréctil.

El imputado fue beneficiado ayer con cese de prisión, luego de dos años y dos meses de haber sido detenido acusado de abusar de una joven con retraso madurativo, conducta que su defensa considera inviable “ya que mi cliente tiene cero actividad sexual”.

Según la investigación de la fiscal Dahiana Pérez Vicens, el sujeto “abusó de una jovencita arriba de un freezer y hasta le habría prometido casamiento”, destacó la funcionaria.

Fue una hermana de la damnificada quien denunció al quiosquero el 8 de julio del 2020.

“Cuando iba a comprar me decía que se quería casar conmigo. Después me bajaba el pantalón y me hacía cosas”, destacó la víctima, 20, ante los funcionarios.

“Abuso sexual con acceso carnal”, son los cargos enrostrados por Pérez Vicens. Desde entonces, la defensa, a cargo de Juan José Saín, sostenía que el detenido “no tiene erección alguna”.

A tal fin, acudió ayer a audiencia e incorporó una prueba pericial (prueba dirimente), por concretarse, denominada “Rigis- Scan”, de duración estimada en 48 horas.





Epiléptico y fallas en su sistema motriz

Se trata de una prueba destinada al diagnóstico de disfunción eréctil.

“Podremos acreditar que mi representado presenta nula actividad sexual; por ende, nunca pudo abusar de la jovencita”, indicó Saín en audiencia, presidida por la jueza de Control y Garantías, Roxana Cejas Ramírez.

“Sufre epilepsia, dificultad motriz en un brazo y disfunción eréctil”, ahondó.

Al merituar la posición de las dos partes, la magistrada dio luz verde al cese de prisión del quiosquero.

Sin embargo, la supeditó a reglas de conducta: “Nueva residencia a 18 kilómetros de la presunta víctima; nulo acercamiento también a la denunciante; presentarse todos los lunes ante la comisaría de Villa La Punta; cero nuevos delitos”, entre las más notables.

Posteriormente, la jueza elevó la investigación a juicio. Ahora, el proceso será remitido a la OGA Capital, a fin de producirse el sorteo del tribunal.