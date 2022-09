La ex novia y el ex suegro tildaron al homicida Gabriel Gallardo de golpeador incluso con sus propios familiares

14/09/2022 - 23:43 Policiales

La ex novia y su padre atribuyeron ayer a Gabriel Gallardo tratos violentos, agresiones físicas hasta a su propia familia, previo atacar a puñaladas y asesinar a Sergio “Pera” Exequiel Noriega, el 27 de julio del 2015 en Estación Taboada, departamento San Martín.

El contexto estuvo dado por un campeonato de fútbol al que asistieron varios centenares de vecinos.

Luego, un entredicho entre los cuñados que pasaron a las trompadas. “Pera” siguió de largo a su casa. Gallardo ingresó a la suya, tomó un cuchillo y por la espalda apuñaló mortalmente al hermano de su novia. Gallardo fue detenido y el 31 de julio del 2019 la Justicia le otorgó el cese de prisión, previo ser presentado un habeas corpus.

Gallardo viajó fuera de Santiago. El 4 de marzo del 2021 cayó preso de nuevo y liberado en mayo de ese mismo año. Llegó a juicio libre, pero sabe que de ser condenado se despedirá del beneficio del año pasado.

Desde el martes, un tribunal juzga a Gallardo por “homicidio simple”. En la víspera declararon tres testigos, los más importantes, Luis Noriega y su hija Belén Noriega, padre y hermana respectivamente de “Pera” Noriega.





Las partes

La Fiscalía es ejercida por Álvaro Cantos. Por la defensa, Claudia Paz y Juan José Saín. La querella es potestad de Franco Cejas Escalada. Según Belén, fue novia de Gallardo desde los 15 años y antes de la tragedia de su hermano “convivimos nueve meses”, explicó la testigo.

“Tenemos un hijo en común. Una vez él quería ir al boliche y yo no. Entonces, me golpeó tanto que terminé sangrando. Me metió la cabeza en un balde con agua y me tiró encima mi propia sangre”, relató en el recinto. “Otra vez, me estaba pegando y sin querer terminó hiriendo a nuestro hijo”, profundizó. “Sé que hasta ha golpeado a su propia familia”, ahondó.





“Fuimos a buscarla”

El padre de Belén declaró que fue la propia familia de Gallardo “quien nos llamó para que fuéramos a buscarla, porque el tipo vivía maltratándola”, según subrayó ante el tribunal, conformado por Graciela Viaña de Avendaño (presidente), Raúl Santucho y Julio Carmelo Vidal.

Las audiencias se reanudarán mañana. El alto cuerpo dispondría los últimos testigos y después abriría la etapa de alegatos y posterior veredicto. Para la Fiscalía y la querella, Gallardo mató a “Pera” y eso es inobjetable. Por el contrario, la defensa sugeriría que su “cliente” no quiso matarlo, sino solo herirlo, enfatizaron los voceros.