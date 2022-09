No a condicional de sujeto que arrojó aceite caliente a esposa

18/09/2022 - 01:28 Policiales

El juez de Ejecución Penal, Rubén Seiler, desestimó un pedido de libertad condicional para un sujeto del departamento Sarmiento, condenado por arrojar aceite caliente a su esposa y amenazar a sus hijos con "descuartizarlos a todos".

La medida fue dictada en contra de Mario Marcelo Leguizamón, quien el 1 de marzo del 2021 fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por el Tribunal de Juicio Oral al ser hallado responsable de "lesiones graves calificadas en relación de pareja y mediando violencia de género y amenazas en concurso real de delitos" en perjuicio de su pareja.

Según la investigación judicial, el pasado 9 de diciembre del 2019 Leguizamón bebía acompañado por un amigo. El escenario fue el patio de la casa en que convivía con su pareja y tres hijos en común.

En un momento, Leguizamón se puso de pie y explotó la violencia. Primero, atacó a patadas al perrito de mascota de la familia. Luego, se dirigió a la cocina mientras su pareja freía pasteles en la sartén. Desbocado y violento, se apoderó de la sartén y le arrojó el aceite caliente sobre el cuerpo de la mujer.

Mientras el sujeto destrozaba cuanto objeto encontraba a su paso, la víctima salió de la cocina gritando, aterrada de dolor y de miedo. "Chicos, corran, corran", imploró a sus hijos, quienes emprendieron una alocada carrera y se internaron en el monte.

Mucho más furioso, Leguizamón les vociferaba que no huyeran. "Vengan hdp que los voy a matar, los voy a descuartizar cuando los agarre", según fue ventilado en el juicio oral.

Las consecuencias las sufrió la mujer, quien terminó con graves quemaduras en todo el cuerpo, cuyas secuelas son visibles aún hoy.

En el debate, la víctima relató: "Siempre fue violento conmigo y mis hijos. Siempre me pegaba parchazos y me tiraba con lo que tenía en la mano. Una vez me tiró agua caliente. Otra, desperté con él encima y apretándome del cuello. Le apreté los testículos, o me mataba", enfatizó.

''Gritó que si denunciábamos no íbamos a amanecer vivos''

Una de las hijas que presenció el ataque reveló: "Primero, sentí que mi papi pateaba las ollas y lo que hallaba. Después, vi a mi madre cuando salió corriendo quemada por el aceite. Él (por su padre) no la dejaba que se cure y se cambie de ropa. Mi mami tenía la cara roja", subrayó la joven.

Ahondó que Leguizamón "nos gritaba y amenazaba que si lo denunciábamos no íbamos a amanecer vivos". Para entonces, los tres hijos se habían ocultado en una zona montuosa en frente de la casa.

"Me trataba de lo peor"

Por su parte, la esposa del sujeto señaló que siempre "fui golpeada. Me trataba de lo peor. La primera vez que me pegó mi hija mayor tenía 4 años. Estuve separada un año. Volví porque pensé que iba a cambiar".

Sin embargo, "con el pasar de los años se puso peor", acotó. "Ese día, me tiró aceite en la cara, brazos, pechos y las piernas. Gritaba que si lo denunciaba iba a matarnos y descuartizarnos a todos. Aún hoy me quedan secuelas del aceite. Sensibilidad en la piel y por ahí se me levanta sarpullido. Tengo que colocarme clara de huevos para que me alivie", relató la mujer.

Al referirse al presente de sus hijos, manifestó que se encuentran "más tranquilos porque no hay quien les grite ya..."

La Justicia acaba de extender esa paz y es casi seguro que será por mucho tiempo, enfatizaron los voceros.

''Bebedor adicto, cero culpa, menos arrepentimiento''

Para los psicólogos, Leguizamón sería un bebedor empedernido, pero también advirtieron "distorsiones cognitivas, bajo control de impulsos, disminuido umbral de tolerancia a la frustración, dificultad para elaborar conflictos de manera pasiva".

En ese sentido, alertaron sobre "factores de riesgo que deben tenerse en cuenta", es decir advirtieron riesgo de reincidencia".

Al profundizar, los expertos destacaron de su personalidad "rasgos esquizoides tendiente al aislamiento, adictivo. Un yo débil con una pobre integración de sus recursos para obtener satisfacciones del medio. Sin autocrítica. Persistencia de pautas subjetivas transgresoras que darían lugar a conductas antisociales. Ausencia de culpa y arrepentimiento".

Decisión del juez

Ante ese panorama, el juez Seiler juzgó que el pronóstico de reinserción es desfavorable, "pudiendo concluirse que no se encuentran dadas las condiciones para acceder a la soltura anticipada".

Por ende, resolvió "no hacer lugar al pedido de libertad condicional del interno Mario Marcelo Leguizamón. Ordenar continuar el tratamiento psicológico específico a su problemática para la elaboración de sus conflictos, todo ello en control y seguimiento de este Juzgado de Ejecución Penal", refrendó el juez en su resolución. Leguizamón será asistido por psicólogos y psiquiatras, con vistas a enfrentar su problemática adictiva y violenta.