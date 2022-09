La madre del niño golpeado, reveló que la amenazaron

18/09/2022 - 23:02 Policiales

El menor de 13 años que habría sufrido una golpiza por parte de un compañero dentro de un colegio privado céntrico de esta ciudad, recibió el alta médica y regresó a su domicilio. La madre aseguró que ampliará la denuncia porque recibió amenazas a través de una llamada telefónica.

Tal como lo publicó EL LIBERAL, un adolescente de 13 años sufrió graves lesiones producto de las agresiones sufridas cuando fue atacado por un compañero que lo hostigaba.

El ataque al pequeño se habría producido durante el horario escolar, por lo que la madre del damnificado, responsabilizó al establecimiento educativo. Las agresiones se produjeron el pasado miércoles y como tuvo que ser asistido en el Cepsi, la mujer recién radicó la denuncia el viernes en la Unidad Fiscal de Atención Primaria.

Sin embargo, la mujer adelantó a este medio que en las próximas horas ampliaría la denuncia formulada, ya que fue blanco de amenazas por parte de una persona que no se identificó, pero que dejó entrever que sería familiar del niño agresor.

La mujer reveló que recibió un llamado y que del otro lado, una voz le manifestó que dejara de insistir con la denuncia: "Me dijo que yo no sabía con quién me estaba metiendo", y "me amenazado después de radicar la denuncia". Una vez ampliada la presentación, la madre del menor pondrá a disposición su celular para que los peritos puedan obtener la información necesaria a través del número telefónico que la llamaron.

Cabe recordar que el niño resultó con hematomas visibles en sus brazos y en su ojo derecho, por lo que tuvo que recibir asistencia médica. Así constataron que sufrió una inflamación en la zona craneal que puso en riesgo su visión.

Permaneció internado en el Cepsi por casi 72 horas hasta que recibió el alta y fue sometido a numerosos estudios, por lo que aún debe ser controlado en los próximos días.

La madre del menor reveló que los medios nacionales se hicieron eco de la noticia de EL LIBERAL para interiorizarse sobre el caso y el estado de salud de su hijo, mientras evalúa cómo hará para completar el año lectivo después del grave hecho ocurrido con el menor.

La comunicación de una autoridad del colegio

La madre del menor agredido aseguró que una autoridad escolar se comunicó con ella y le manifestó que se están encargando de lo sucedido.

En tanto, la mujer aseguró que no contempla la posibilidad de que su hijo vuelva a compartir el mismo lugar que el menor que lo agredió, por lo que analizará cuáles serán los pasos por seguir.

El temor es que vuelva a ocurrir un episodio grave y continúe el continuo hostigamiento que el adolescente viene sufriendo en el establecimiento.