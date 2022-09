Reconocida familia santiagueña llora el brutal asesinato de María Alejandra Abbondanza en Bs. As

19/09/2022 - 01:45 Policiales

"Se me estruja el corazón pensado en tu papi, en tu mami. En la inmensa familia trabajadora y feliz. Nos clavaron un puñal, sobrina querida", publicó en su cuenta de Facebook "Tere" Castronuovo, la esposa del Indio Froilán González al referirse al brutal asesinato de María Alejandra Abbondanza ocurrido en Campana, Buenos Aires.

María era terapeuta y fue asesinada el pasado viernes a pocos metros de su casa, en Campana por un hijo de un supuesto paciente de la víctima. "Es hija de mi primo por parte de mi papi; todos son de Campana. Mi sobrina era maestra especial y terapeuta. Lo atendía al padre de este tipo (por el supuesto asesino)", contó la esposa del luthier santiagueño.

María Alejandra tenía 38 años, estaba separada y era madre de una adolescente de 15 años. Sus allegados contaron que era "amante de los perros". Fue vista con vida por su hija el día viernes pasado, cerca de las 17.30. Según el informe de la autopsia, María Alejandra recibió un golpe en la cabeza con una mancuerna lo que le causó un traumatismo y derivó en su muerte. Por el caso, la Fiscalía de Campana ordenó detener a Agustín Leonel Chiminelli (24), y a sus padres, Carlos Rubén Chiminelli (69) y Liliana Esther Sánchez (64), acusados de ser sus cómplices.

La principal hipótesis es que Chiminelli usó una mancuerna gris, de hierro engomado, que después descartó en una bolsa de residuos en un domicilio a 50 metros de la escena del crimen. Alejandra llegó caminando a la casa de su vecino. En las imágenes de las cámaras de seguridad, a las que tuvo acceso la fiscalía, se la ve entrando con su perro, "Pochi", a quien había sacado a pasear minutos antes.

Arriba, desde la misma terraza en la que intentó incinerar el cuerpo, Chiminelli la vio llegar. Bajó a su encuentro en la puerta. Por ese movimiento, familiar y premeditado, los investigadores sospechan que se pudo haber tratado de un encuentro pautado, no algo sorpresivo ni un engaño, como se sospechó en un principio.

El femicida usó una estrategia crucial que hoy demora a los investigadores. Según se supo, restauró su celular a las configuraciones de fábrica y borró toda la información antes de que los investigadores pudieran analizarlo.

Además indicaron que Alejandra tenía un iPhone y, con la tecnología de la que disponen, no tienen manera de acceder a él. Ahora, la única alternativa que tienen para saber si hubo conversaciones previas o si se coordinó un encuentro, está en manos de fuerzas federales, las únicas que podrían llegar a tener acceso al dispositivo.

Entre los testimonios recabados hasta el momento no encontraron ningún vínculo entre ellos. De no ser por las cámaras de seguridad, nunca hubieran llegado al asesino de Alejandra, simplemente porque no parecía haber relación entre la víctima con su femicida.

Desde que desapareció, este viernes por la noche, el único indicio claro de que Alejandra había estado en su barrio era que su perro "Pochi" regresó solo caminando hasta su casa, alrededor de las 4 de la mañana.

Poco después de que el padre de su hija lo cruzara en la puerta al presunto femicida preguntándole si había visto a la mujer.

Su madre mintió a los policías

Los padres del femicida jugaron un rol crucial. Esther la madre, observó como si fuera una espectadora más el operativo policial que para el sábado a la mañana ya buscaba a Alejandra en las casas de su cuadra. Pero no fue sólo una vecina curiosa, también intentó desviar la investigación: declaró que el garaje de su casa pertenecía a la casa de al lado, por lo que allanaron esa propiedad primero.

Después mintió al decir que el galponcito en el que se había cometido el crimen era alquilado, cuando en realidad era ocupado por su hijo. Esto terminó con su detención.

Respecto del padre, Carlos Rubén Chiminelli, tiene un impedimento físico, pero que no le hubiera impedido colaborar con su hijo para intentar hacer desaparecer el cuerpo.

Durante la noche en que todo el barrio buscaba a Alejandra con desesperación, el acusado salió varias veces con bolsas de basura que desparramó por todos lados. La ropa ensangrentada, la mancuerna, el pretal del perrito con manchas de sangre, todo fue repartido en canastos, tachos y hasta en un baldío.

La escena del crimen quedó limpia; todos los restos desaparecieron del lugar. Lo más llamativo es cómo el joven podría haber movilizado desde allí el cadáver de Alejandra por una escalera de 60 centímetros, solo, para después subirlo a una parrilla que tenía en una terraza, con la intención de incinerar el cuerpo y borrar los rastros. Ahí es donde tendría que haber contado con la colaboración de sus padres.

"Los tres son una porquería"

A través de una publicación en Facebook, una exnovia de Agustín Chiminelli describió cómo fue maltratada por él durante su relación e incluso pidió una restricción. "Siempre fuiste un psicópata y manipulador disfrazado de nene bueno. Me hiciste la vida miserable mientras estuvimos vinculados y hay muchos testigos, hasta cuando te partiste una baldosa en la cabeza para que no me vaya con mis amigas".

"Tus viejos también veían todo lo que me hacías pasar y te apañaban por ser su único hijo, encerrándome en su casa porque si me quería ir el nene se ponía violento y si ya había roto cosas empezaban a volar otras por el aire y siempre, siempre te defendieron y eras el bueno", narró.

"Los tres son una porquería y espero que se caguen pudriendo. Me duele porque hace unos años atrás pude haber sido yo. Varias veces me imaginé muerta en manos tuyas, siempre supe lo que podías llegar a hacer vos y tus viejos".