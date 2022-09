Cayó el “Gran César”, por golpear a su pareja, que lo había secundado en un asalto a mano armada

19/09/2022 - 22:37 Policiales

El “Gran César”, un conocido delincuente bandeño, quedó tras las rejas nuevamente, acusado de asaltar a un remisero con ayuda de su pareja, a quien horas más tarde atacó a golpes en la casa donde residen.

El operativo se llevó a cabo durante la mañana de ayer, cuando los uniformados fueron alertados de que en una casa del barrio Villa Raquel había una mujer que estaba siendo víctima de violencia de género.

Inmediatamente efectivos de la Comisaría 56 y del Departamento de Seguridad Ciudadana 5 arribaron a la casa.

Desde la vereda se escuchaba que una mujer lloraba y a gritos pedía que la auxiliaran.

Con orden del Dr. Pedro Ibáñez —fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar— los uniformados ingresaron a la casa y redujeron a un sujeto.

Luego contuvieron a una mujer, que en total estado de nerviosismo manifestaba que hacía un día que el sujeto la tenía encerrada.

En esos momentos se activó el protocolo para que a la víctima sea asistida por personal profesional, mientras que trataba de identificarlos.

Cuando se estableció quienes eran, los efectivos establecieron que ambos tenían pedido de detención.

César Luna —conocido con el alias “Gran César”— está acusado de abordar a un remisero el pasado miércoles, y con ayuda de su pareja (la víctima de violencia) amenazarlo con un arma de fuego, gatillarle en la cabeza y robarle la recaudación.

Los uniformados se comunicaron con la Dra. Alejandra Holgado, a cargo de la causa, quien expidió una orden de allanamiento y detención para ambos, por lo que rápidamente requisaron la casa.

Tanto Luna como su pareja fueron trasladados a distintas dependencias de la policía, y en los próximos días serán indagados.

Según se supo, sobre él pesan decenas de hechos delictivos violentos, perpetrados con arma de fuego.









Tenía armas y cocaína

Durante el operativo en la vivienda, los efectivos observaron a simple vista que sobre un mueble había dos armas de fabricación casera conocida como “tumberas” y una vaina de cartucho calibre 16. Además en el lugar hallaron gran cantidad de envoltorios en bolsas transparentes con sustancias polvorientas de color blanco, por lo que se solicitó colaboración de los efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas.

Los efectivos antinarcóticos realizaron las prueba de campo confirmando la presencia de cocaína en 122 envoltorios de plástico con un peso de 41 gramos, además se observaron dos teléfonos celulares y la suma de $6.810. Peritos de Criminalística realizaron trabajos en la vivienda.

Por orden del Dr. José Luis Torrelio quedaron detenidos. Él fue imputado por violencia de género, tenencia de drogas con fines de comercialización, y robo calificado. Mientras que ella está acusada de coautora de robo calificado.









“¡César no le dispares! ¡César no lo mates!”

La Fiscalía a cargo de la Dra. María Alejandra Holgado buscaba a la pareja desde el pasado viernes, luego de que ambos sorprendieron a un remisero de apellido Escañuela, en el centro de la ciudad de La Banda. Según consta en la denuncia del damnificado, se encontraba trabajando en su automóvil cuando observó que la joven, a quien conocía de nombre, le hacía señas. Él se detuvo y ella junto con Luna subieron al remís.

Los acusados le pidieron que los llevara hasta una determinada dirección. Pero cuando comenzaron a andar, “El gran Cesar” sacó de entre sus prendas de vestir un arma de fuego y le exigió que le entregara la recaudación. El remisero se negó.

Ante su resistencia, César accionó el gatillo del arma mientras le apuntaba a la cabeza. Por fortuna el disparo no salió. Ante el violento episodio, su cómplice comenzó a gritar: “íCésar no le dispares! íCésar no lo mates!”. Temiendo por su vida, Escañuela le entregó la plata. Los delincuentes descendieron del vehículo y huyeron.