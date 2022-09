''Ale'' y ''Patri'' afirmaron que la mamá del sujeto conocía los vejámenes y no hizo nada para frenarlos

21/09/2022 - 01:00 Policiales

"Ale" supo relatar a EL LIBERAL que su tía -madre del acusado- conocía de las situaciones denunciadas. "Ella nos obligaba a dormir los tres juntos. Nos decía que nos sacáramos la ropa. Muchas veces ella vio cuando él nos abusaba", recordó.

"Una noche desperté por los gritos de mi hermana. Corrí para defenderla y mientras le pegaba a él y le decía que dejara de hacerle eso, mi tía se despertó, pero sólo nos dijo que dejáramos de molestar y que siguiéramos durmiendo".

Ahondó que reclamaron ayuda a una hermana de su padre. Le contaron los abusos. "Ella no entendía por qué nosotras le teníamos tanto miedo y no queríamos estar cerca de él. Cuando le avisamos, ella nos creyó", aseguró.

"Siempre ocultamos la situación para no hacerle mal a mi papá. Ellos (por sus padres) ya tenían demasiado con la enfermedad de mi hermana menor, y nosotros no queríamos causar más preocupación. Ahora, ellos en diciembre se enteraron de todo. Fue un shock y hoy ellos dos también están con tratamiento psicológico", aseguró.

"Nosotras estamos con tratamiento psicológico, yo con psiquiátrico. No fue fácil para. Sentí que no podía más y necesité contarlo. Además sentí miedo porque alguien más lo pueda sufrir", acotó.

"A mí me abusaba cuando me encontraba sola y también cuando estaba con mi hermana. Casi siempre sucedía por las noches. La primera vez que me dijo para ir a quedar en su casa me convenció diciéndome que tenía una compu con juegos nuevos", explicó "Patri". "Después comenzó a decirme que a él le habían enseñado un juego y quería enseñármelo", sintetizó.