Definen suerte de sujeto sindicado de asaltar a su ex

25/09/2022 - 14:13 Policiales

Siete meses después del escándalo, la suerte de un individuo acusado de violento y ladrón comenzará a definirse mañana en los tribunales de Añatuya, General Taboada.

Se trata de Claudio Alejandro Ledesma, a quien la fiscal Andrea Darwich atribuye cargos por "robo agravado por uso de arma", (por un cuchillo) en perjuicio de Jésica Reviseau.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el sujeto habría agredido a su ex en la vía pública y despojó de $ 10.000, sobre un total de $ 20.000, que la víctima habría requerido como préstamo. Apresado Ledesma, le fue dictada la prisión preventiva. Ahora, su abogado, Mirko Slamich, contragolpeó con un escrito, resuelto en que le sean atenuados los cargos a "robo en grado de tentativa", ya que sostendría que el robo no llegó a materializarse.

Con las dos partes en pugna, la Fiscalía brega por la prórroga de la prisión preventiva. La audiencia fue fijada el 16 de septiembre, pero no se habría presentado al debate.

De inmediato, la defensa presentó un escrito subrayando que con ello la Fiscalía "perdió el derecho de solicitar prórroga de prisión preventiva", pero la respuesta de la Justicia fue no.

2da audiencia

Acto seguido, la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, fijó una nueva fecha para mañana lunes 26 de septiembre.

Desde las nueve de la mañana, Darwich pedirá que Ledesma no sea reintegrado al considerarlo peligroso. Enfrente, Slamich instará al cambio de calificativa, por juzgar que las pruebas decisivas ya han sido recolectadas por la Fiscalía y la propia víctima deslizó que su ex no le arrebató dinero alguno.