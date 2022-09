Detienen a bandeño en operativo antidrogas dispuesto por juez de Concepción del Uruguay

26/09/2022 - 22:54 Policiales

Un vecino del Bº Primero de Mayo, de La Banda, fue detenido en la terminal de ómnibus de la ciudad capital y secuestrados casi dos kilos de flor de marihuana, ante firmes sospechas de tratarse de un eslabón clave en una organización desbaratada en Concordia y Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.

Pese al hermetismo dispuesto durante el procedimiento, trascendió que el sospechoso es de nombre Hugo y que el operativo estuvo a cargo del personal de Gendarmería Nacional.

“Da Rosa Claudio Héctor y Potro s/infracción ley 23737” subraya la cédula de notificación a los investigadores locales en el exhorto refrendado por el juez de la causa, Dr. Pablo Andrés Sero, titular del Juzgado Federal N°1 de concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Según los medios locales, las redadas se originaron a raíz de un procedimiento realizado por la Prefectura en el año 2020, en el cual se halló más de un kilo de cocaína, cogollos de marihuana y dinero en efectivo dentro de una embarcación varada en el río Uruguay.

Dos años después de tenaz investigación, personal de Prefectura allanó doce viviendas y detuvo a dos hombres y una mujer involucrados en una causa vinculada al narcotráfico.

Se secuestraron cocaína, marihuana, un arma de fuego y otros elementos de interés.

En total fueron refrendados un total de 23 allanamientos en las ciudades de Concordia y Concepción del Uruguay.





Alcances de las redadas

Los golpes se extendieron por más de 12 horas y arrojó como resultado la detención de más de una decena de personas, el secuestro de estupefacientes (cocaína y marihuana) y numerosos elementos de interés a la causa.

Lo sorpresivo fue que, entre los detenidos, se encuentran tres funcionarios de la Policía de Entre Ríos, algunos de jerarquía, con prestación de servicio en una dependencia de la Departamental Uruguay y en Concordia.

En ese contexto, en una causa unificada instruida por la Delegación de Inteligencia Criminal de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay y el Departamento Toxicología de la Policía de Entre Ríos, tramitada ante el Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay.

En los doce procedimientos que realizó la Prefectura se logró detener a dos hombres y una mujer y se secuestró cocaína, marihuana, plantines de cannabis, celulares, un arma de fuego, una balanza de precisión y elementos de interés.

El valor de todo lo incautado bordea el $ 1.000.000. Además, la Policía de Entre Ríos requisó otros once domicilios. Cabe destacar que, además, se identificaron a otras siete personas, sujetas a la causa.





Una encomienda y rodeado

por efectivos de Gendarmería

Ni bien el bandeño recibió la encomienda, los gendarmes lo rodearon e informaron que quedaba detenido.

Luego, trasladaron el procedimiento a su vehículo particular y le incautaron una balanza de precisión y un celular. Sin perder tiempo, el domingo los gendarmes lo trasladaron a la Unidad Penal Nº 3 de Concordia.

Hasta allí viajará su abogado, Mirko Slamich. “Desconozco por completo los detalles de la investigación”, señaló brevemente el letrado a EL LIBERAL.

Se sabe que el bandeño aún no fue indagado y la defensa deduce que no se dilatará el trámite más allá del jueves o viernes. En un principio, los investigadores intentaron trasladarlo a una unidad de Santiago del Estero, pero el trámite se dilató. Ahora, todo es más que imprevisible. Si el santiagueño fuere un peso pesado en la causa (tiene antecedentes y una condena ya de muchos años atrás), es probable que sea alojado en Entre Ríos, deslizó un funcionario. La otra variante es que se trate de un vendedor al menudeo y por lo tanto no integraría la organización. En ese caso no descarta que sea enviado a Santiago y que se genere una batalla para que el magistrado decline competencia.