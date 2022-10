Rechazan libertad condicional para un sujeto que abusó y embarazó a su propia hija

05/10/2022 - 00:19 Policiales

La Justicia desestimó un requerimiento de libertad condicional interpuesto por la defensa de un reo, condenado a 11 años de prisión por abusar sexualmente de su propia hija, entre los 8 y 14 años, y haberla convertido en madre.

La odisea sexual de la menor tuvo de epicentro una vivienda en el departamento Belgrano. El escándalo alcanzó dimensiones terribles el 20 de marzo del 2015. La adolescente, de 14 años, confió a su madre que se encontraba embarazada de 4 meses y que el responsable era su progenitor.

En Cámara Gesell, la menor reveló que fue literalmente una esclava sexual de su padre desde los 8 años. "Entraba a la pieza y me abusaba. Me decía que si no accedía me haría cosas peores y que mataría a mi mami", indicó la adolescente a los psicólogos y abogados.

Siempre enviaba a sus otros dos hijos a jugar a la plaza. Era peor cuando su pareja viajaba a Los Juríes por trabajo, o bien problemas de salud.

El 21 de marzo el pervertido, de 40 años, fue detenido y la Justicia desandó una historia de violencia, vejaciones, mentiras, y un doble rostro, jamás sospechado por su esposa y, a la vez, madre de la víctima.

El 5 de junio del 2017 fue condenado a 11 años de cárcel por un tribunal conformado por los vocales, María Eugenia Carabajal, Élida Suárez de Bravo y Alfredo Pérez Gallardo. "Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la situación de convivencia preexistente", fueron los cargos enrostrados por el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con las autoridades carcelarias, el 21 de mayo del 2020 y el 6 de abril del 2021, "se resolvió por aplicación de estímulo educativo reducir en cinco meses y un mes, respectivamente, los plazos para el avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario", se destaca en el informe emergente.

Calculadora relativa

El sujeto lleva cumplidos 7 años y más de 6 meses de prisión efectiva y ha requerido que le sea otorgada la libertad condicional, "permiso que se le concede a un condenado en la última parte de la pena por haber mostrado buen comportamiento", resalta la definición.

Después de todos los filtros administrativos-psicológicos, los expertos rechazaron la pretensión, dejándose en claro que la sola matemática no es suficiente para concederle dicho beneficio.