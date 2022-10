Proveedor del Estado habría desembolsado más de $ 1.500.000 azorado por llamados extorsivos

07/10/2022 - 00:14 Policiales

Un proveedor del Estado habría desembolsado más de $ 1.500.000, como resultado de llamados telefónicos con neto sesgo extorsivo, según se desprende de una denuncia que repercutió fuerte ayer en la Fiscalía. Pese al hermetismo impuesto a la causa, trascendió que la presentación fue motorizada por la abogada Sandra Zemán y la investigación recayó en el fiscal Sebastián Robles.

Prima facie, se sabe que el denunciante habría manifestado que desde hace varios meses era extorsionado.

Sin jamás identificar al o los responsables, le exigían dinero para no delatarlo y mantenerlo fuera de un círculo de habituales escraches a gran escala.

En ese contexto, un amigo de un gimnasio le habría sugerido obrar de puente entre la víctima y los presuntos maleantes.

A tal fin, lo habría instado a que le depositara los dineros exigidos a su cuenta, a fin de que el damnificado no tenga relación alguna con los extorsionadores.

El proveedor habría accedido y desembolsó una y otra vez más de $ 1.500.000.





Cero paz y más dinero

Sin recursos ya, el apriete continuó y el damnificado informó a su familia. Ésta resolvió interponer una denuncia y las sospechas recayeron en el amigo, a cuya cuenta fueron efectivizados cada uno de los pagos.

En ese escenario, el fiscal habría citado al amigo, quien prestó declaración testimonial en la víspera, asistido por el abogado Javier Leiva (ver recuadro).

Mientras tanto, trascendió que la Fiscalía ahora arbitraría los medios, resuelta en establecer la naturaleza y los celulares utilizados para la extorsión.

Trabajarían expertos de la policía y de la Fiscalía, ya que todos los números de celulares quedaron grabados en el aparato de la víctima, quien desde hace dos semanas modificó abruptamente su rutina. Su entorno lo describió “atemorizado” y renuente a las reuniones o a las muchedumbres, deslizaron al cierre a esta Redacción.









Reconoció depósitos de dinero a su cuenta,

porque “somos amigos y nos prestamos plata”

El amigo del denunciante declaró ayer en la Fiscalía. Acompañado por el abogado Javier Leiva, el testigo del caso habría declarado después de las 8.30 ante el equipo de trabajo del fiscal Sebastián Robles. En concreto, habría manifestado que con el denunciante eran vecinos y que se conocían desde niños.

“Hablé con él días atrás y me dijo que estaba preocupado. Yo le dije que no quería tener problemas, ya que estamos juntos en una asociación”, trascendió. Reconoció que el denunciante “siempre me transfirió dinero. Somos amigos y nos prestamos plata”, aclaró. Puntilloso habría manifestado que nunca “...le recomendé (al denunciante) a nadie con respecto a los mensajes de whatsapp”, deslizaron las fuentes judiciales. Posteriormente, el testigo se retiró y ahora nadie descarta que su celular sea peritado, ya que la Fiscalía quiere ir eliminando a potenciales sospechosos, juzgaron los voceros. Para la semana próxima, la Fiscalía citaría a otros amigos del denunciante y pondría especial atención a los contados intermediarios con quienes él mantenía una relación comercial.