Hallaron a hombre muerto y familiares sospechan que se trató de un crimen

08/10/2022 - 01:09 Policiales

Un hombre fue hallado sin vida en el interior de la vivienda que residía solo, en el barrio Banfield de La Banda, y sus familiares se presentaron en la Comisaría 14 e indicaron que sospechaban que podría tratarse de un crimen. El hecho fue descubierto cerca de las 4.30 de ayer cuando los uniformados fueron alertados de que en una propiedad ubicada sobre calle 27 de Abril y Coronel Rivas había una persona sin vida.

De inmediato los uniformados llegaron al inmueble y allí se entrevistaron con una docente (43) quien contó que en el lugar vivía su padre solo. Lo identificó como Rubén R. (74) el cual padecía de problemas cardíacos desde hace muchos años. Además la educadora expresó a los uniformados que el médico de cabecera de su padre ya les había adelantado que el corazón le funcionaba en un 30%, resaltando además que un mes antes la víctima había estado internado.

La mujer contó que cerca de las 23.30 los vecinos notaron que un joven, que siempre se acercaba por comida, llegó al lugar y llamó a la puerta, pero al no ser atendido se retiró, por lo que esta situación llamó la atención de los lugareños, quienes finalmente la llamaron para avisarle de tal situación. Cuando ella llegó a la casa y abrió la puerta se trasladó hasta una habitación y encontró a su padre en el piso, sin vida. La policía solicitó que el médico de Sanidad se haga presente en la casa para examinar el cuerpo. El Dr. Costilla firmó el certificado de defunción y hasta ese momento sus hijos no habían realizado ningún planteo hasta cerca de las 14.45 cuando se presentaron en la Comisaría 14 y denunciaron que sospechaban que su padre habría sido asesinado. De inmediato el Dr. Pablo Moya, fiscal de turno, ordenó que el cadáver sea trasladado a la morgue para ser sometido a autopsia y que personal de Criminalística realice trabajo de rigor en la casa. Los uniformados indicaron que en el lugar no había nada con signos de violencia, así como tampoco faltaban sus pertenencias. En horas de la tarde de ayer, el representante del MPF recibió el resultado de la autopsia que indicaba que la víctima no tenía ninguna lesión ni externa ni interna y se trató de una muerte natural.