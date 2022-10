El peor despertar: ladrones con cuchillo y el robo de $1.000.000, joyas y celulares

08/10/2022 - 01:15 Policiales

El brutal ataque sucedió cerca de las 14.30 cuando Edna y su hermana Josefina se encontraban recostadas en la habitación principal del inmueble y escucharon un fuerte ruido en la puerta de acceso principal. Inmediatamente Edna —según consta en la denuncia que realizó su hijo Oscar, un comerciante de 55 años— se levantó para ver qué sucedía. Cuando se encontraba en el pasillo, fue abordada por dos sujetos que la amenazaron empuñando cuchillos.

“Quedate tranquila, solo venimos por el dinero”, le habría manifestado uno de los asaltantes a la jubilada a quien obligaron a que regresara a la habitación donde se encontraba Josefina. Allí las ataron con precintos. La damnificada contó que los ladrones en todo momento le repetían que no le harían nada y que solo buscaban la plata. Uno de ellos le habría preguntado a Edna dónde estaba el botín —que al parecer ello tenía certeza de que estaba allí— por lo que ella le respondió que no tenía plata en la casa. Los delincuentes habrían requisado todo el lugar y al no hallar nada se comunicaron telefónicamente con una tercera persona —de la cual se investiga si llegó con ellos a la casa o se encontraba en otro sitio— y luego se dirigieron a un fichero, donde hallaron los ahorros de la víctima. Con el botín en su poder, los delincuentes huyeron.

Como pudieron, las mujeres se desataron y pidieron ayuda al vecino. Edna contó que los maleantes permanecieron más de 20 minutos en la casa. También se llevaron algunas joyas y un teléfono celular. La jubilada aportó datos específicos sobre los asaltantes e hizo hincapié en que uno de ellos estaba muy nervioso, ya que le temblaban las manos mientras le colocaba el precinto.

El comerciante, hijo de la víctima, manifestó que la casa no cuenta con cámaras de seguridad. Además explicó que solo él y su hermana sabían del dinero en la casa de su madre.

La Dra. María Teresa Montes, fiscal de turno en La Banda, ordenó que la Policía Científica realice levantamiento de huellas, que se pida colaboración a Robos y Hurtos, Brigada Interna del DSC 5, Alerta Banda. La representante del Ministerio Público Fiscal también solicitó que las mujeres damnificadas, con todos los detalles que recuerdan de sus agresores, realicen un retrato hablado para identificar a los maleantes.