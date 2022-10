Ella lo encontró con otra en la habitación y él la amenazó de muerte con un insulto

08/10/2022 - 01:29 Policiales

La Fiscalía impuso una medida de prohibición de acercamiento e impedimento de todo tipo de contacto a un jornalero después de que su ex pareja denunciara que la agredió físicamente y la amenazó de muerte, en circunstancias en que ella lo encontrara con otra mujer en su cama. Según fuentes policiales, una vecina de 45 años del barrio 25 de Mayo de la ciudad de La Banda, se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia Nº 12, para radicar una denuncia en contra de su esposo.

La damnificada aseguró que hace 14 años convive con el denunciado, y que ella tiene un hijo de 19 de otra relación. Relató que el pasado 1 del corriente, se produjo una discusión con su pareja después de que este supuestamente advirtiera el faltante de $2 mil y culpara al hijo de la mujer. Ante esa situación, el sujeto le exigió a ella y al joven que se retiraran de su casa. Siguiendo con su relato, la víctima habría regresado este jueves al domicilio y encontró al acusado en su habitación con su amante.

La damnificada le pidió a la acompañante que se retirara y cuando quedaron solos, su marido la habría amenazado diciéndole: “A la hora que no me hable más la chica, te voy a hacer re ca...”. No conforme con ello, le habría propinado puntapiés en diferentes partes del cuerpo. La mujer tomó sus pertenencias y decidió retirarse, pero antes, el acusado la volvió a amenazar: “No duermas porque te voy a ca... matando”.

La fiscal de turno, Dra. Pilar Gallo, interiorizada de los pormenores, ordenó que se notifique al denunciado de una medida de prohibición de acercamiento e impedimento de contacto y el cese de todo acto de violencia.