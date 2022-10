Alende: ''Lamentablemente es notorio el aumento del consumo y la venta de drogas en Santiago''

09/10/2022 - 02:07 Policiales

En menos de 24 horas la policía de la provincia realizó importantes operativos "narcos" y desbarató bandas que comercializaban cocaína y marihuana en distintos puntos de la provincia, además secuestraron gran cantidad de dinero, fruto de la venta.

En ese marco, el Dr. Juan Alberto Alende, fiscal de la Unidad de Narcomenudeo —coordinada por la Dra. Gabriela Gauna— dialogó en exclusiva con EL LIBERAL sobre los trabajos que se realizan a diario contra un flagelo que avanza a pasos agigantados.

"Es muy complejo el tema, pero lamentablemente es notorio el incremento del consumo y la venta de drogas", explicó el Dr. Alende.

"Hay mayor venta porque, quieras o no, así se consigue la plata más fácil. El problema es lo que viene después y sobre todo salir de eso. Es un "negocio" que se abre rápido, porque la venta de drogas tiene muchísimas modalidades".

"Está la casa que vende al menudeo, la calle que vende al menudeo y el servicio de delivery, que esta modalidad se ha descubierto durante la pandemia, ya que tuvimos muchas casos", enfatizó.

El Dr. Alende manifestó que los "narcos" van mutando en la estrategia de venta, en la estrategia de entrega y cada vez la forma de venta es más arriesgada, ya que "utilizan a menores".

"El vendedor de drogas, en parte, siempre está un paso más adelante. Siempre tienen pensadas las estrategias para en caso de ser descubiertos tener una excusa o argumento para zafar"

"En los últimos tiempos se vio cómo usan a los menores, sabiendo que son inimputables y a pesar de que la calificativa legal se les agrava ante esta situación, pero ellos se la arreglan para tratar de zafar", explicó el representante del Ministerio Público que remarcó un detalle muy importante:

"La venta de la droga es un delito oculto y al tratarse de un delito oculto, lo que nosotros tenemos que hacer es juntar evidencias para demostrar que puertas a dentro se lleva a cabo un trabajo organizado de comercialización", agregó.

"Nosotros tenemos que demostrar con pruebas la comercialización de sustancias y muchas veces para eso acudimos a tecnología para extraer información de los celulares, pero ellos (por lo narcos) hasta en eso se 'cuidan' y saben qué aparato usar para evitar que se extraiga información".

"A veces pasa que los 'delivery' que van en sus motos a repartir la sustancia no llevan su celular, además llevan pocas cantidades, entonces cuando los agarran no se puede probar la comercialización. Ellos van cuidando todos esos detalles para no ser descubiertos".

Sobre las actuaciones judiciales en este tipo de casos, el Dr. Alende explicó. "Si bien se presume que el acusado anda vendiendo, un teléfono para investigar no tengo, y por la cantidad se les puede endilgar el delito de tenencia simple que es excarcelable o una tenencia para el consumo propio", remarcó.

El fiscal explicó que también vale tener en cuenta que se creó el Reprocann —una entidad que habilita a transportar marihuana para el uso medicinal hasta un peso de 40 gramos, y cultivar planta de Cannabis Sativa en la casa de 6 metros por 6 metros, dentro de un perímetro determinado.

Consultado si esta situación interfiere en la investigación, el fiscal respondió: "De alguna manera es una 'tapa' para la investigación, pero lamentablemente hoy en día el mundo va a despenalización de la marihuana".

El Dr. Alende explicó que gracias a los trabajos de prevención de las distintas áreas de la policía de la provincia y de las fuerzas nacionales también se han logrado realizar operativos al raíz de secuestros realizados en la calle.

"Las fuerzas policiales están a full con las investigaciones y hay que tener en cuenta que es una temática muy difícil de investigar con respecto a otros tipos de delito. En este tipo de procedimientos hay que analizar bien todos los detalles para que sea exitoso. No damos abasto con el control de calidad de las investigaciones y no fallar al momento del operativo", resaltó el fiscal.

Lugares de venta, delimitados

Consultado sobre el "mapa" de la venta y consumo de drogas, el Dr. Alende expresó que se trabaja con estadísticas y datos que sirven para delimitar sectores y puntos específicos. "Existen sectores que están totalmente identificados, por las denuncias que nos llegan, por las investigaciones que llevamos adelante tenemos establecidos los sectores donde hay mayor venta y consumo sustancia y en base a eso se van realizando las investigaciones", sostuvo.

Luego enfatizó "estamos detectando también que otros sectores de la Capital donde se han incrementado la denuncia de los vecinos y sobre eso se está trabajando en estos últimos días". También explicó que aquí en nuestra provincia hay "organizaciones" —que manejan pequeñas cantidades— que utilizan a los "soldaditos" para que les vendan en la calle.

"Aquí es muy común escuchar o leer 'todos sabemos dónde y quiénes venden pero no los agarran', pero una investigación de drogas es muy difícil. Yo te puedo asegurar que mi deseo más grande siempre es 'agarrar' al más grande, pero es muy difícil. Para tener una investigación seria tengo que atraparlos con la droga, con comunicaciones, con evidencias fílmicas, con fotografías para que no haya duda de nada"

"A partir de ahí para crecer e ir para arriba en la escala de responsabilidades y detener a quien lo provee, lamentablemente la única herramienta que tenemos son los teléfonos, los intervenimos, avanzamos pero llega un momento donde todo vuelve a cero porque dejan de comunicarse, porque cambian los teléfonos y es difícil llegar a ellos".

El Dr. Alende explicó que estos pequeños líderes narcos, que entregan la droga a otras personas —comúnmente llamados soldaditos— para venderles para ellos, y con no usan teléfonos y se 'organizan' en persona, es muy difícil comprobar que forman parte de una organización narco.

¿Qué es el narcomenudeo?

"Narcomenudeo es poca cantidad. Cuando se habla de 130 gramos de cocaína, 400 gramos marihuana para el narcomenudeo es muchísimo porque desde ahí se distribuyen en envoltorios con dosis ínfimas", sostuvo el Dr. Alende quien acotó: "Hubo operativos en los que se determinó que con 100 gramos de cocaína se armaron 1.000 dosis y eso para la venta al menudeo es muchísimo. Eso puede tener un costo de entre 1.000 y 2.000 pesos, dependiendo de qué tan 'estirada' esté o no" y eso es un número importante".

Además indicó que existen lugares donde se pueden denunciar de forma anónima. Una de ellas es a través de la página del MPF donde se debe completar un formulario con los datos del vendedor, o al 08007770404.

Ahora las mujeres toman el mando y el control

En los últimos días fue muy común ver en los operativos antinarcóticos detener a mujeres como líderes de la venta y, es que el rol de la mujer, se fue incrementando.

"Muchas veces pasa que las mujeres, que ya conocen del 'negocio' (porque lo manejaba el varón de la casa, que en algunos casos ya está condenado) toman el control y con ayuda de sus hijos activan el negocio, porque para ellos es una tarea fácil", explicó.

"La mujer madre, que cría a sus hijos con esa cultura, lamentablemente después vamos a tener a esos chicos vendiendo porque esto es algo de nunca acabar", enfatizó e hizo hincapié en la organización que tienen al momento de "caer".

"Últimamente los grupos familiares se van organizando para tratar de zafar de la prisión y siempre tratan de pegarle al más débil al que saben que es inimputable, que puede ser beneficiado con el arresto domiciliario. Le ven la moneda fácil y tratan de cubrirlo con una buena defensa, con excusas insólitas y perfeccionando los detalles", remarcó.