Indagan hoy al jefe del operativo y al policía que le disparó a un fotógrafo en la cancha de Gimnasia de La Plata

09/10/2022 - 11:02 Policiales

El jefe del operativo policial del partido entre Gimnasia y Esgrima y Boca en La Plata y el policía que disparó a un camarógrafo durante los incidentes en el estadio del Bosque, que le costaron la vida al hincha César Regueiro, serán indagados hoy por el fiscal penal platense Martín Almirón.



Se trata de Manuel Gorbarán, titular de la comisaría 9na de La Plata y jefe del operativo, y el principal Nahuel Falcón, ambos detenidos ayer por la tarde en sus domicilios de la capital bonaerense.



Los dos permanecen alojados en la División Unidad Operativa Federal La Plata y durante esta jornada serán trasladado a los tribunales platenses para su declaración.



Gorbarán es acusado del cargo de estrago doloso seguido de muerte; en tanto Falcón por lesiones calificadas al camarógrafo Fernando Rivero, del canal TyC Sports, mientras cumplía con la cobertura de los disturbios.



Ambos policías fueron desafectados de la institución y son los únicos detenidos en el marco de la causa caratulada "Averiguación de causal de muerte", que se inició el jueves por la noche luego de los graves incidentes en la cancha de Gimnasia.



El partido con Boca debió suspenderse a los 9 minutos a raíz de los gases lacrimógenos que arrojó la policía bonaerense fuera del estadio, hecho que provocó la desesperación del público que ocupaba las tribunas.



El hincha César "Lolo" Regueiro (57) sufrió un paro cardíaco cuando intentaba resguardar a sus dos nietos de los gases.



El fiscal Almirón confirmó ayer a esta agencia que la muerte del hombre se produjo por “un paro cardíaco no traumático" y desmintió las versiones que atribuían ese fatal desenlace a un golpe o el efecto de los gases.



Almirón detalló que "la muerte de Regueiro fue producida por un mecanismo no violento y a consecuencia final de un paro cardiorrespiratorio no traumático".



"Esto no quita responsabilidades de otro tipo, ni significa que la policía haya actuado bien, pero la causa de muerte fue el paro cardíaco", aclaró el fiscal.