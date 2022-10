Atacó a trompadas y arrastró del cabello a su pareja por toda la casa

09/10/2022 - 22:45 Policiales

La policía apresó ayer a un individuo en esta capital, acusado de agredir a golpes, derribar y arrastrar por la casa a su pareja, 24 horas después de los hechos de violencia e insultos irreproducibles.

De acuerdo con la causa que instruye la fiscal Andrea Juárez, el acusado es de apellido Corvalán, 35, y la víctima tiene 45 años.

En su presentación, la damnificada expuso que el sábado tuvo una áspera discusión con el sujeto, con quien convive hace más de cuatro años en una casa del Bº Los Telefónicos.

El motivo fue el reencuentro de la mujer con una hija a la que no frecuentaba, en el Bº Sarmiento. No podía verla por estricta orden del acusado, resuelto a que ella no tuviera la más mínima relación con su familia. Después de gritar el sábado, y retirarse, Corvalán regresó ayer a las 4 de la madrugada. No dijo nada.

Solo atacó a trompadas a su pareja, la tiró al piso y la arrastro por toda la casa. La mujer pidió ayuda a la policía y ya fue apresado el atacante. La damnificada tendría 7 días de curación, deslizaron los voceros al cierre de esta edición.