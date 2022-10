Preventiva para los narcos que ofrecían una pieza para drogarse

12/10/2022 - 01:22 Policiales

La Justicia dictó ayer la prisión preventiva para un comerciante y un empleado municipal, apresados el 17 de julio con drogas y dinero y un sello distintivo: facilitaban una habitación para que los adictos se drogaran lejos de las miradas curiosas. La resolución les fue notificada a los abogados defensores por la jueza de Control y Garantías, María del Huerto Bravo Suárez.

Recay ó e n c o n t ra de Eduardo Buabse, apodado “Capo” y “Caco”, con residencia en el Bº Villa del Carmen, en la zona oeste de la ciudad capital.

La medida incluyó a su presunto “socio” Luciano Ledesma, del Bº Ejército Argentino, representados por los abogados Javier Leiva, también, Martín Lencina y José Antonio Azar, respectivamente. De acuerdo con la investigación del fiscal Juan Alende, “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” son los cargos enrostrados desde el origen del proceso, hasta la firma de una serie de redadas y allanamientos. El prólogo de la causa se sitúa en La Banda en 2020.

En otro proceso, los fiscales advirtieron en celulares diálogos sobre drogas y cuyos cultores y protagonistas residían en la Capital. Por jurisdicción, ese apéndice judicial fue girado a la Capital entre agosto y septiembre del 2021.

El 17 de julio último un juez firmó allanamientos y los federales entraron en acción. Rodearon dos viviendas en calles 55 y 57 del B° Ejército Argentino y una tercera en el Villa del Carmen. Los secuestros En la vivienda de Ledesma fueron secuestrados 32 gramos de cocaína fraccionada, 63 de marihuana, $ 10.000, una balanza de precisión, recortes de nailon y celulares. Sin desentonar, en la casa de Buabse fueron incautados más de $ 51.000, celulares y una libreta con una lista de clientes “morosos”.

Ledesma emergió como el hombre de la calle en las operaciones, con drogas financiadas por Buabse.

Dentro de lo rústica y tediosa en la conducta objetada de Ledesma, los federales descubrieron que a sus clientes les cedía una habitación para que se entregaran a su adicción sin timidez, distantes de las miradas de extraños.

Al analizar la conducta de los dos imputados, la jueza desestimó los planteos de la defensa, sostenidos en cambios de calificativa y sugerencias de que al menos Ledesma sufriría problemas de adicción. En tal sentido, Bravo Suárez refrendó la prisión preventiva para ambos por 4 meses.









“Te separé 3 del tío y 100 de tía”

Los entrecruzamientos de llamados delataron a uno y otro. En un diálogo, Ledesma llamaría a Buabse: “... Que colgado la p.m. Me he quedado sin nada, sin faso, ni merca”. Del otro lado, Buabse le respondió: “Mañana te veo, lleva el dinero. ¿Tienes todo?”. Ahondaría: “Si te animas a venir a la Independencia, venite. Estoy con todo encima. Solo si tienes toda la plataà” Ledesma le aclara: “No no, ahora estoy en el Hospital cà Estoy renegando”. -”Bueno, hacé tus cosas tranquilo”, complementa Buabse. “Lo único que me falta de plata es eso que llevé a Catamarca. De eso ya hemos hablado”, acotó Ledesma. “Perro, te separé 3 del tío y 100 de la tía. Avisame”, le cuenta Buabse en otra charla. Urgente, Ledesma le respondería: “¿Dónde estás?. La respuesta es en el Bº Ejército Argentino y acuerdan encontrarse. En otra ocasión, Buabse le dijo a Ledesma: “Ya andas fumando basura. Venite a la Lavalle y Moreno a la casa de Ivone ...”.