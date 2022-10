Dejó su camioneta frente a su casa y le robaron una rueda

15/10/2022 - 01:24 Policiales

El jue4ves todo Santiago se sorprendió por la aparición de un Audi sin sus cuatro ruedas en el Parque Aguirre. Veinticuatro horas después, otro vehículo amaneció sin una de sus ruedas.

Esta vez fue en inmediaciones de calles Oncativo y Magallanes del barrio General Paz.

La víctima, de apellido Cuello de 34 años, había dejado su camioneta al frente de su casa.

Cerca de las 4 de la madrugada tuvo que llamar a la policía al ver que le faltaba la rueda delantera izquierda. Cuello explicó que escuchó ruidos extraños en la parte delantera de su casa por lo que salió a ver su vehículo (una camioneta Fiat Fiorino) y allí encontró que el rodado estaba calzado con un gato hidráulico y varios ladrillos. El damnificado contó que la propiedad no cuenta con cámaras de seguridad, pero que si hay en los vecinos colindantes.

Además expresó que no sospecha de ninguna persona en particular. La fiscal de turno, Dra. Natalia Malachevsky, ordenó que la División Robo y Hurto inicie las averiguaciones para dar con los delincuentes. Al cierre de la presente edición no había detenidos.