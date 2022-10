Fue a robarle el sueldo al compañero de trabajo y apuñaló a su hijo adolescente

18/10/2022 - 00:56 Policiales

El juez de Control y Garantías, Darío Alarcón, dictó ayer la prisión preventiva para un empleado de carnicería sindicado de irrumpir en la casa de un compañero de trabajo para apropiarse de sus haberes y, en el proceso, acabó apuñando a uno de sus hijos de 17 años.

Así lo dispuso el magistrado al fallar en contra de Esteban Caro, sospechado de ingresar a la casa de Eliseo Pérez, carnicero, con residencia en el Bº Huaico Hondo, la noche del 7 de agosto pasado, de acuerdo con la investigación de la fiscal Carla León y su instructora Fernanda Vittar. “Robo calificado” y “lesiones” son los cargos enrostrados por el equipo fiscal, ya que el jovencito recibió dos heridas con el arma blanca y fijados en 30 días su curación. “Cobramos el sueldo el sábado y este domingo debíamos visitar a mi hermano, quien nos había invitado a un asado.

Antes, cerca de las 14, fuimos a votar. A la siesta mi hija me informó que me buscaban. Era mi compañero de trabajo, quien jamás me visitaba. Me preguntó por dónde quedaba lo del Indio Froilán. Le expliqué y se fue en una moto...”, declaró Pérez. “Llegamos a casa. Estaban las luces apagadas y me causó sorpresa porque las había dejado encendidas. Mis hijos abrieron la puerta y el varón gritó hdp. En la oscuridad alguien quiso apuñalar a mi hija y mi hijo se interpuso para salvarla. Corrí y mi hijo ya estaba apuñalado. Le había dado dos puntazos en la espalda. Una herida tiene 11 centímetros”, subrayó el carnicero.