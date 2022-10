''Fue parte de una tortura'', dijo el primer denunciante de Manfredi

22/10/2022 - 23:50 Policiales

Manuel Manfredi se desempeñó como entrenador de básquet infantil en diferentes clubes capitalinos durante muchos años. En agosto del 2021, Rafael Grasso (35) se animó a denunciar que había sido abusado sexualmente por él entre los 6 y los 10 años. Otros cinco jóvenes también lo denunciaron luego. Poco más de un año después, la Justicia dictaminó que sólo sigue su curso una denuncia porque las restantes prescribieron.

"Al desconocer sobre leyes, te encuentras con estas barreras que impiden que Manuel Manfredi pueda ser juzgado por la mayoría de las denuncias. Está en manos de la Justicia, mucho desde mi lugar no puedo, sólo más que esperar y ver qué se puede modificar o cambiar", comenzó diciendo Rafael a EL LIBERAL desde Córdoba, donde reside actualmente.

"Hubo una modificación de la ley en 2011 y 2015 (para que los plazos de prescripción comiencen a correr desde el momento de la denuncia), lo cual me parece importante, porque a pesar de que haya prescrito la causa, nos pudieron escuchar", dijo.

Grasso, aún golpeado por la resolución de la Cámara de Apelaciones, deslizó: "Creo que a pesar de esa traba se hizo mucho, uno se pudo abrir, sanar, liberar. Sentía que era algo que me consumía por dentro y la necesidad de que esto suceda".

"Creo que tenía que ver más conmigo que con Manuel Manfredi. Fue un proceso muy largo y muy duro. Fue parte de una tortura. Él implementó algo en nuestra cabeza que nos fue consumiendo", explicó el primer denunciante.

Consultado sobre si la condena social que hoy pesa sobre el entrenador de básquet infantil alcanza, Grasso sostuvo: "La denuncia la hice sin consultar con nadie, luego hice la denuncia social; sentía que era un medio muy fuerte. Si había alguna traba en lo judicial, en lo social servía para mostrar lo que era esta persona y visibilizar esta noticia".

"No creo que haya sido el total (de víctimas), para mí hay muchas más personas que no se animan a denunciar. Esto posiblemente (el fallo), pueda ser una traba para que más gente se anime a denunciarlo".

"Tengo esperanza de que las leyes puedan seguir modificándose y sería algo increíble que esto pueda ser retroactivo, juzgar y condenar a las personas sin importar cuando cometieron el delito. Esto es actual para uno todo el tiempo, uno no se libera", cerró.

Por último aseguró: "Estoy tranquilo, me siento en paz, siento que hice mucho. Cuidar y resguardar mi salud. Me encuentro sin entender mucho qué puedo hacer para seguir aportando a la causa para ver si esto se puede revertir o no. No es que él no es culpable, sólo no se lo puede juzgar sobre esos hechos por el tiempo, sólo prescribe la causa, la culpabilidad sigue estando".